Hà Tĩnh, Bôlykhămxay, Khăm Muộn ký kết bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh vừa tổ chức hội đàm với công an các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn (CHDCND Lào) về quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới .

Ngày 26/6, tại huyện Lộc Hà, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức hội đàm với công an các tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn (CHDCND Lào) về quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Theo đánh giá kết quả giữa các bên, hiệu quả công tác phối hợp về quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đã góp phần quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của mỗi nước, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đại tá Công Chăn – Xay Păn Nha, Giám đốc Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) phát biểu tại cuộc hội đàm.

Thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh và công an các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn đã tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân 2 bên biên giới chấp hành nghiêm Nghị định thư về đường biên, mốc quốc giới; hiệp định về quy chế khu vực biên giới, cửa khẩu biên giới và các văn bản liên quan mà chính phủ hai nước đã ký kết.

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh (ngoài cùng bên phải) phát biểu tại cuộc hội đàm.

Duy trì, thực hiện tốt các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, cửa khẩu phụ. Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) – Nậm Pao (Lào) đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 466.355 lượt người/234.425 lượt phương tiện qua, lại.

Trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, lực lượng hai bên đã phối hợp đấu tranh thành công 1 chuyên án, bắt 1 đối tượng thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Đại tá Thíp Phạ Chăn – Phô Xay, Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn phát biểu tại cuộc hội đàm.

Bên cạnh đó, BĐBP Hà Tĩnh đã duy trì và phát huy tốt hoạt động Trạm xá Quân dân y bản Thoọng Pẹ, qua đó khám, chữa bệnh cho hơn 650 lượt người dân Lào, cấp cứu 100 ca, điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 230 lượt người; hỗ trợ thuốc y tế, muối ăn, gạo cho nhân dân bản Ma Ka, huyện Na Kai, tỉnh Khăm Muộn trị giá hơn 40 triệu đồng; hỗ trợ trang thiết bị y tế, giúp đỡ nước bạn trong phòng chống dịch COVID-19…

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh và Đại tá Công Chăn – Xay Păn Nha, Giám đốc Công an tỉnh Bôlykhămxay ký kết, trao biên bản ghi nhớ giữa các bên.

Tại hội đàm, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bôlykhămxay và Công an tỉnh Khăm Muộn cũng đã bàn bạc, thống nhất, ký kết nhiều nội dung quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thời gian tới.

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh và Đại tá Thíp Phạ Chăn – Phô Xay, Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào) ký kết, trao biên bản ghi nhớ.

Trong đó, tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của mỗi bên trong quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ lớn, ngày thành lập lực lượng của mỗi bên, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị, địa phương hai bên biên giới...

