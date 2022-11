Hà Tĩnh tuyển, gọi 1.445 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an

Theo kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, chỉ tiêu nhập ngũ các đơn vị quân đội là 1.200 công dân, các đơn vị công an nhân dân là 245 công dân.

Các thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở xã Thạch Trị (Thạch Hà) kiểm tra danh sách sơ tuyển.

Cũng theo kế hoach, việc tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ hoàn thành trước ngày 18/12/2022; tổ chức hiệp đồng giao nhận quân ở cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 25/12/2022, cấp huyện hoàn thành trước ngày 1/1/2023; tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ trước ngày 16/1/2023; lễ giao, nhận quân diễn ra ngày 7/2/2023 (thứ ba, ngày 17/1/2023 âm lịch).

Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS, xét duyệt, tuyển chọn công dân nhập ngũ. Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện thực hiện đầy đủ, hiệu quả các bước trong tuyển quân; tổ chức giao quân cho các đơn vị đủ theo chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng...

Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công an cấp huyện thực hiện thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức của: công dân nhập ngũ vào quân đội theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA; công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND và Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Chỉ đạo công an các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong thời gian sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS và ngày tổ chức Lễ giao, nhận quân. Tổ chức tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đảm bảo số lượng, chất lượng theo chỉ tiêu được giao...

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã thành lập hội đồng khám sức khỏe NVQS cấp huyện, tổ sơ khám sức khỏe cấp xã, đủ số lượng, đúng thành phần, lựa chọn các cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm khám tuyển để thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo các đơn vị chức năng, phòng y tế, trung tâm y tế cấp huyện triển khai tập huấn chuyên môn cho thành viên tổ sơ tuyển, hội đồng khám sức khỏe NVQS; chỉ đạo đưa các thiết bị y tế hiện đại vào khám sức khỏe NVQS để nâng cao chất lượng khám tuyển; tổ chức sơ khám, khám sức khỏe chặt chẽ, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, có biện pháp triệt để những công dân sử dụng chất kích thích làm sai lệch kết quả khám...

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trực tiếp tiến hành xét nghiệm HIV, ma túy đối với công dân khám sức khỏe NVQS (riêng đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tiến hành xét nghiệm cả viêm gan B, C).

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh cung cấp danh sách nam sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã đăng ký NVQS đang học tập ở các trường về ban CHQS cấp huyện nơi các trường đặt trụ sở; thực hiện di chuyển NVQS số sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, thôi học theo điểm b khoản 2 Điều 17 Luật NVQS năm 2015...

Ủy ban nhân dân cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi SSNN nắm rõ quyền lợi, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm vinh dự và tự hào là người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân, tự giác sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Chỉ đạo kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng; phân công nhiệm vụ từng thành viên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra công tác tuyển quân theo từng địa bàn, chịu trách nhiệm về kết quả tuyển quân được giao. Lựa chọn những cán bộ, nhân viên y tế có trình độ, kinh nghiệm tham gia Hội đồng khám sức khỏe; đưa các trang thiết bị y tế hiện đại ngoài quy định của Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP để nâng cao chất lượng nhập ngũ.

Giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với khả năng từng địa bàn, tạo sự công bằng giữa các vùng, miền; mỗi xã, phường, thị trấn đều phải có từ 2 công dân nhập ngũ vào quân đội trở lên và đảm bảo chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển quân bảo đảm khách quan, dân chủ, công bằng; thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó, tuyển đủ số lượng và bảo đảm chất lượng (theo chỉ tiêu Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 19/10/2020 của Đảng ủy Quân khu 4 về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo).

Tổ chức lễ giao nhận quân trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng hướng dẫn, đồng thời đổi mới phương pháp, cách làm để buổi lễ giao, nhận quân thực sự là ngày hội của tuổi trẻ. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 của địa phương mình...

P.V