Hoàn thành khoá bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 69 học viên

Sau 12 ngày tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3, có 100% học viên ở Hà Tĩnh đạt loại khá, giỏi.

Sáng 24/5, Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh (QP - AN) Hà Tĩnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức thức QP - AN đối tượng 3 (khóa 100) cho 69 học viên. Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu tại lễ bế mạc.

Với thời gian 12 ngày học tập (từ 9 - 24/5), các học viên đã được bồi dưỡng các chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; một số vấn đề phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống; thứ tự các bước chuyển hoạt động của LLVT trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển các hoạt động của cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh.

Ngoài ra, các học viên còn được bồi dưỡng kiến thức xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; về tình hình biên giới, biển đảo trong tình hình mới; huấn luyện bắn súng K54 bài 1. Nhờ làm tốt mọi công tác tác chuẩn bị nên khóa học đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Kết thúc khóa học 100% đạt khá, giỏi. Tỷ lệ giỏi 44,9%.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của học viên khóa 100.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng phát biểu bế giảng.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Các đồng chí học viên mặc dù ở nhiều cương vị khác nhau nhưng đã thống nhất nhận thức, xác định tốt vai trò trách nhiệm, động cơ, thái độ trong học tập, rèn luyện, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ khoá học.

Sau khi hoàn thành chương trình khóa học, các đồng chí sẽ trở về các cơ quan, đơn vị tiếp tục công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao. Đề nghị các đồng chí vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học vào tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, tiếp tục bổ sung phát triển sáng tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt thành tích cao tại khoá học.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng trao giấy khen cho các học viên xuất sắc.

Lê Đức - Mạnh Hà