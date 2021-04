Hương Sơn xử lý 158 vụ việc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý 158 vụ, 193 đối tượng liên quan.

Sáng 16/4, Công an huyện Hương Sơn tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, từ 15/12/2020 đến 28/2/2021, Công an huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm. Qua đó, lực lượng đã phát hiện, xử lý 158 vụ việc, 193 đối tượng.

Theo đó, Công an huyện đã khởi tố, điều tra 22 vụ, 28 bị can; chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 9 vụ, 30 bị can.

Cũng trong đợt cao điểm, Công an huyện Hương Sơn đã vận động thu hồi được 2 khẩu súng thể thao, 1 súng kíp, 25 súng tự chế, 32 bộ kích điện, 1 quả lựu đạn, 9 kg pháo các loại, 0,5 kg tiền chất chế tạo pháo, 11 dây cháy chậm, 8 đao, kiếm tự chế, 18 súng đồ chơi nguy hiểm.

Trong tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyên Hương Sơn phát hiện, xử lý 258 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền trên 435 triệu đồng, tạm giữ 122 phương tiện các loại...

Công an huyện Hương Sơn trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Tại hội nghị, Công an huyện Hương Sơn đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong đó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời các vụ, việc có liên quan đến đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ánh Dương