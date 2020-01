Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc tết gia đình chính sách

Nhằm kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm vui Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020, Bộ CHQS Hà Tĩnh vừa thành lập các đoàn công tác kiểm tra và chúc tết các cơ quan, đơn vị cũng như tặng quà đối tượng chính sách.

Đoàn công tác làm việc tại Ban CHQS huyện Lộc Hà

Đại tá Nguyễn Tất Nhân – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấp hành tốt kế hoạch SSCĐ trong dịp tết

Tại các đơn vị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm các chế độ canh trực bảo đảm an toàn các mục tiêu; an toàn mọi mặt về người, vũ khí, trang thiết bị, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Đồng thời chăm lo hơn nữa công tác chính sách, hậu phương quân đội, tổ chức giao lưu đón quân nhân xuất ngũ và động viên các thanh niên trúng tuyển, yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đoàn công tác tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Lộc Hà...

Cùng với đó, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chăm lo, bảo đảm cho bộ đội vui Xuân, đón tết cổ truyền với tinh thần “Vui Tết, đón Xuân, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Đặc biệt, sau tết tập trung làm tốt các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng ...

...tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Hương Sơn...

Nhân dịp đón xuân Canh Tý, Bộ CHQS tỉnh đã dành 50 suất quà, trị giá gần 30 triệu đồng tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách, người có công gặp khó khăn.

Số tiền này được trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh quyên góp.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên ông Trần Viết Hưởng, thương binh 4/4 (Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh)....

...động viên gia đình chính sách Phùng Thị Thi (Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh)...

Hoàng – Thanh – Đức