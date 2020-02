Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui ngày hội tòng quân với tân binh

Sáng nay (12/2), 13 huyện, thị, thành của Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới chung vui và dặn dò các tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

* Tại Thạch Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tham gia Lễ giao quân, động viên 147 chiến sỹ lên đường nhập ngũ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dặn dò, động viên các tân binh phấn đấu rèn luyện để cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Vẫy tay chào người thân trước khi lên đường

Năm 2020, Thạch Hà có 147 tân binh nhập ngũ, trong đó 126 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 21 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 (Quân khu 4); Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh); Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh và một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

* Tại Vũ Quang,Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, lãnh đạo huyện Vũ Quang và các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể cùng với người thân, bạn bè đã có mặt kịp thời động viên 36 tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Lễ giao nhận quân ở Vũ Quang được diễn tra trong không khí trang nghiêm, trọng thể.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tặng quà chúc mừng các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng quà, động viên tân binh Nguyễn Quốc Cường ở xã Sơn Thọ (thanh niên vùng giáo duy nhất trong đợt này) vào môi trường mới không ngừng rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành xuất mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2020 này, huyện Vũ Quang có 28 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 8 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh được biên chế vào 3 đơn vị là: Trung đoàn 335 (Quân khu 4) 18 chiến sỹ, BĐBP Hà Tĩnh 5 chiến sỹ, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) 5 chiến sỹ và Công an tỉnh 8 chiến sỹ. Nhìn chung, chất lượng tân binh năm nay khá tốt, trình độ tốt nghiệp THCS trở lên, 1 người có trình độ đại học, 2 người tốt nghiệp các trường nghề, 1 người con em giáo dân...

Giây phút quyến luyến, dặn dò trước lúc chia tay...

Với truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, các tân binh trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang đã thể hiện sự phấn khởi, quyết tâm cao lúc lên đường, cùng nguyện thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liên với Tổ quốc, viết tiếp hào khí của quê hương cách mạng Cần Vương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

* Tại sân vận động thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đến dự và tặng hoa, quà chúc mừng tân binh và các đơn vị nhận quân.

Năm 2020, huyện Hương Sơn được giao chỉ tiêu 115 công dân về các đơn vị quân đội và 23 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Các đơn vị nhận quân gồm: Vùng 3 Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải Quân), Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), Biên phòng Hà Tĩnh, Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện Hương Sơn tặng hoa, quà cho các đơn vị nhận quân...

...và các tân binh

Đúng 7h30, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hương Sơn, đại diện các đơn vị nhận quân, lãnh đạo huyện, các địa phương và hàng nghìn người dân tiến hành các nghi thức tiễn 138 tân binh lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa cho các tân binh

Trước đó, để chuẩn bị cho ngày hội giao quân, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, lực lượng vũ trang và các gia đình trên địa bàn huyện Hương Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ để động viên các gia đình và tân binh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện triệt để phương châm “Gặp mặt, động viên tại xã, chia tay tại nhà, giao quân tại huyện”.

Kiểm tra thân nhiệt trước lúc giao quân

Lãnh đạo Công an huyện tặng hoa

Nhân dân, người thân đưa tiễn tân binh

* Tại lễ giao nhận quân diễn ra ở thị xã Kỳ Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng dự và tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo địa phương trao quà cho các tân binh

Đợt giao quân lần này, TX Kỳ Anh được giao 58 chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ. Trong đó, 48 tân binh được bổ sung vào các đơn vị, trong đó: 36 chiến sỹ Vùng 3 Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân), 7 chiến sỹ Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) và 5 chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, 10 chiến sỹ Công an nhân dân.

Nhờ thực hiện tốt công tác rà soát, TX Kỳ Anh đã đảm bảo được yêu cầu về quân số và chất lượng. Mang trên mình màu áo lính, các tân binh đều thể hiện quyết tâm lên đường làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

* Tại Đức Thọ,Phó Tư lệnh QK4 - Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng đông đảo người dân đã đến động viên, chúc mừng các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tặng hoa chúc mừng tân binh

Năm 2020, huyện Đức Thọ được giao chỉ tiêu 123 công dân nhập ngũ, trong đó có 105 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 18 công dân làm nghĩa vụ công an tại 5 đơn vị gồm: Bộ Tham mưu QK4, Sư đoàn 324 (QK4), Biên phòng Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an tỉnh.

Phó Tư lệnh QK4 - Thiếu tướng Hà Tân Tiến tặng hoa chúc mừng và dặn dò các tân binh trước lúc lên đường

Trong số các tân binh, có 86% đạt sức khỏe loại 1, loại 2; 75% thanh niên tốt nghiệp từ THPT trở lên (6 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp).

* Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tặng hoa, chúc mừng các tân binh tại lễ giao nhận quân huyện Can Lộc năm 2020.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chúc mừng các tân binh

Đợt giao quân này, Can Lộc có 141 tân binh, trong đó 125 tân binh phục vụ trong các đơn vị: Sư đoàn 324 Quân khu 4, Sư đoàn 968 Quân khu 4; Trung đoàn 841 Bộ CHQS Hà Tĩnh; Biên phòng Hà Tĩnh và 16 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

* Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà tới dự và tặng hoa chúc mừng, căn dặn các tân binh huyện Kỳ Anh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà tới dự và tặng hoa chúc mừng tân binh

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh chúc các tân binh hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự

Trong đợt giao quân này, huyện Kỳ Anh có 128 thanh niên nhập ngũ, trong đó 68 chiến sỹ vùng 3 Hải quân, 5 chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh, 10 chiến sỹ Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh, 30 chiến sỹ Lữ đoàn 16 - Quân khu 4 và 15 chiến sỹ Công an nhân dân.

Thanh niên huyện Kỳ Anh trúng tuyển và có lệnh gọi nhập ngũ năm nay nhìn chung đều đạt các yêu cầu mà Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đặt ra.

* Tại Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo bà con nhân dân về dự, chia tay các tân binh trên địa bàn huyện lên đường nhập ngũ.

Trong đợt này, Cẩm Xuyên có 148 thanh niên lên đường nhập ngũ; được phân về các đơn vị: Quân chủng Hải quân, Sư đoàn 968, Trung đoàn 841, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

Tân binh Cẩm Xuyên chia tay người thân lên đường làm nhiệm vụ.

Nhờ thực hiện tốt công tác rà soát nên Cẩm Xuyên đã đảm bảo được yêu cầu về quân số và chất lượng.

* Đợt giao quân lần này, TP Hà Tĩnh được giao 65 chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ. Trong đó, 52 tân binh được bổ sung vào các đơn vị Sư đoàn 324 - Quân khu 4, Trung đoàn 841 và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; 13 thanh niên làm nghĩa vụ công an.

Trong đợt này, TP Hà Tĩnh có 64 chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh động viên tân binh trước giờ lên đường.

Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và TP Hà Tĩnh đã tặng hoa, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.

Mang trên mình màu áo lính, các tân binh đều thể hiện quyết tâm lên đường làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

* Hòa chung không khí ngày hội giao quân của cả tỉnh, sáng 12/2, Thị ủy, UBND, Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền chúc mừng các tân binh

Năm nay, thị xã Hồng Lĩnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 32 công dân nhập ngũ vào Sư đoàn 968 - Quân khu 4, Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh.

Công tác tuyển quân đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Hồng Lĩnh trực tiếp lựa chọn và quyết định danh sách tân binh theo chỉ tiêu số lượng được giao. Các công dân được gọi nhập ngũ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, phấn khởi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lễ giao, nhận quân đã diễn ra nhanh gọn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh tặng quà cho các tân binh

Tại lễ giao quân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh, đơn vị nhận quân và động viên các tân binh cố gắng học hỏi, rèn luyện, hoàn thành tốt công tác huấn luyện và nhiệm vụ Tổ quốc giao.

* Thiếu tướng Trần Khắc Bang - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã dến dự lễ giao nhận 102 thanh niên ưu tú của huyện Nghi Xuân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đại biểu dự lễ giao quân tại huyện Nghi Xuân

Năm 2020, huyện Nghi Xuân có 112 tân binh nhập ngũ. Trong đó, có 97 tân binh vào biên chế các đơn vị: Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), Cảnh sát biển vùng 2, Vùng 3 Hải quân, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) và 15 tân binh tham gia vào lực lượng công an nhân dân.

Để nâng cao chất lượng tân binh, trong thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Nghi Xuân đã thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân; quá trình thực hiện đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

Nhóm P.V