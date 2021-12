Lộc Hà khen thưởng 49 tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa khen thưởng, biểu dương 16 tập thể và 33 cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP – AN năm 2021.

Sáng 21/12, huyện Lộc Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QP – AN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Công an huyện Lộc Hà đã chủ động phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng để làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ việc, không để xẩy ra “điểm nóng”.

Công an huyện và các lực lượng chức năng đã giải tỏa 71 điểm lấn chiếm hành lang giao thông; cấp 56.981 thẻ căn cước công dân; phát hiện, xử lý 329 vụ việc/ 546 đối tượng vi phạm pháp luật; lập biên bản 2.168 trường hợp vi phạm luật lệ ATGT, xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng; lập biên bản xử lý 175 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch, xử phạt 271 triệu đồng...

Công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh tuyến biển và tìm kiếm cứu nạn đã được Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp với quân sự, công an và các lực lượng khác làm tốt. Hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn bàn, trên sông, trên biển được thực hiện thường xuyên nên đã giữ vững chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới và làm thủ tục xuất nhập lạch cho gần 17 ngàn lượt tàu thuyền với hơn 77 ngàn lượt thuyền viên.

Tất cả các lực lượng đều luôn sẵn sàng nhân lực, phương tiện để tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đã kêu gọi 6 đợt/435 lượt tàu thuyền vào tránh trú bão, tham gia cứu hộ 2 phương tiện/10 thuyền viên gặp nạn…

Đại úy Trần Sỹ Nam - Trưởng Công an xã Phù Lưu phát biểu tham luận các vấn đề về an ninh cơ sở và nhiệm vụ của lực lượng công an xã.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện luôn được Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót, Công an huyện thực hiện tốt. LLVT huyện luôn đi đầu, xung kích trong phong trào xây dựng NTM, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện..

Năm 2021, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang ở Lộc Hà đã tham gia gần 650 ngày công tham gia xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng phát biểu giao nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ QP - AN năm 2022.

Phát huy những kết quả đã được, năm 2022, lực lượng vũ trang Lộc Hà sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN; gắn phát triển kinh tế với củng cố QP-AN và chủ động đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị; truyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tất cả mọi đối tượng về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới; chuẩn bị để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022...

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã tập trung trao đổi, làm rõ các vấn đề trọng tâm như: công tác đảm bảo QP – AN trong xây dựng NTM; kinh nghiệm và kết quả diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; công tác huy động tàu thuyền, quản lý phương tiện, nhân lực phục vụ diễn tập, bảo vệ ANTT trên biển.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an xã và công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán sắp tới; vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phối hợp đảm bảo QP – AN và giáo dục đoàn viên, hội viên trước các thói hư, tật xấu…

Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể...

...và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN năm 2021.

Tại hội nghị, huyện Lộc Hà đã khen thưởng 16 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP – AN trong năm 2021.

Tiến Dũng