Lực lượng công an vùng dịch ở Hà Tĩnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”

Sau khi trên địa bàn ghi nhận 2 ca bệnh tái dương tính với Covid-19, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện tốt mục tiêu vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh vừa đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly và công tác phòng, chống dịch tại địa bàn 2 xã Việt Tiến, Tượng Sơn (Thạch Hà).

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo của Công an huyện Thạch Hà, Đại tá Lê Khắc Thuyết ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu của công tác phòng chống dịch tại địa phương, đặc biệt là phối hợp với các lực lượng truy vết “thần tốc” các F1, F2 liên quan đến ca bệnh; triển khai các chốt, khoanh vùng, đảm bảo an ninh trật tự.

Tại khu cách ly tại thị trấn Thạch Hà, Đại tá Lê Khắc Thuyết yêu cầu Công an Thạch Hà bố trí cán bộ trực 24/24h đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế; tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng chống dịch, bình tĩnh, không hoang mang dao động trước diễn biến của dịch bệnh.

Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết cũng đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt và động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã Tượng Sơn và xã Việt Tiến.

Nói chuyện với các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt và lực lượng y tế tại xã Tượng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết chia sẻ với những khó khăn, vất vả, đồng thời mong muốn các lực lượng làm tốt nhiệm vụ, là điểm tựa vững chắc cho Nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Thạch Hà phối hợp với các lực lượng giữ vững tình hình an ninh trật tự, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các hoạt động bầu cử; tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

