Ngày hội biên phòng toàn dân ở miền biên giới Hà Tĩnh

Chiều 25/2, xã Phú Gia (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Gia tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” tại thôn Phú Lâm.

Tham dự có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Thiếu tướng Trần Văn Bừng - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân...

Chương trình văn nghệ mở đầu ngày hội

Phú Gia là xã miền núi biên giới vùng cao, có đường biên giới dài với 7 mốc quốc giới, là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Trong năm qua, xã luôn phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Gia làm tốt công tác quản lý bảo vệ hệ thống đường biên, mốc giới quốc gia; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm phạm lãnh thổ, vượt biên, xâm nhập trái phép, khai thác tài nguyên và những hành vi khác xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; quan hệ chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân giáp biên; xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc hai bên biên giới.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao kỷ niệm chương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh biên giới.

Tuy nhiên, tình hình an ninh biên giới vẫn còn những diễn biến phức tạp; đặc biệt phía ngoại biên, các hoạt động phản động lưu vong, các tổ chức tình báo nước ngoài gia tăng.

Về nội biên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, trong đó hoạt động của các loại tội phạm như mua bán, sử dụng các chất ma túy, thuốc nổ, pháo nổ; tình hình hoạt động khai thác vận chuyển trái phép lâm sản, động vật hoang dã vẫn còn diễn ra; một số đạo lạ còn lén lút hoạt động; tình hình an ninh nông thôn một số địa bàn vẫn còn những vấn đề tiềm ẩn phức tạp.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân trao quà cho các hộ dân.

Do đó, thời gian tới, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” gắn với thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng củng cố cơ sở chính trị, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào tự quản, giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm trong nội bộ Nhân dân ngay ở cơ sở.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng đ­ường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc và chủ trư­ơng của địa phương, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân trao biểu trưng hỗ trợ 5 mô hình sinh kế cho bà con thôn Phú Lâm.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận, ghi nhận những thành tích của cán bộ, Nhân dân xã Phú Gia đã đạt được trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến, kiến nghị đưa ra các giải pháp hay và mới để triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia phong trào những năm tiếp theo hiệu quả hơn.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà cho các em học sinh trong chương trình nâng bước em đến trường - con nuôi đồn biên phòng.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bí thư Huyện ủy Hương Khê Lê Ngọc Huấn...

... Đại tá Hà Học Chiến - Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh trao quà cho các hộ dân khó khăn.

Dương Chiến