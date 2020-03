Nữ đại úy sáng tạo trong chuyên môn, xông xáo với hoạt động đoàn thể

Là Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kiêm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hà Tĩnh, đại úy Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1986), luôn là “đầu tàu” cho chiến sỹ trẻ noi theo cả trong công tác chuyên môn lẫn hoạt động đoàn thể.

Đại úy Nguyễn Thị Huyền Trang luôn sát sao với người dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh. (Trong ảnh; Đại úy Trang đang thăm hỏi nói chuyện người dân xã Thạch Hạ).

Đại úy Trang chia sẻ, được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân là ước mơ lớn nhất của tôi từ khi còn là học sinh phổ thông. Mỗi khi thấy các chiến sỹ công an mặc những bộ quân phục màu xanh là trong người cảm thấy yêu thích và tự hứa quyết tâm để hiện thực hóa niềm mơ ước này.

Đại úy Trang và cán bộ Đội phong trào giúp đỡ người dân xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh gặt lúa. Ảnh tư liệu

Tốt nghiệp Học viện An ninh, năm 2011, chị Trang được phân công công tác tại Đội An ninh - Công an TP Hà Tĩnh. Năm 2016, chị được bổ nhiệm Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã (quản lý địa bàn 4 xã Thạch Hưng, Thạch Bình, Thạch Hạ, Thạch Trung), đến đầu năm 2020 thì được bổ nhiệm làm Đội trưởng.

Trong quá trình lãnh đạo Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã (nay là Đội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ), chị Trang luôn trăn trở, tham mưu trong việc xây dựng các mô hình an ninh trật tự như: Mô hình camera an ninh trật tự, tổ liên gia an toàn tự quản...

Luôn sáng tạo, xây dựng các mô hình rất hiệu quả cho lực lượng Công an nhân dân tỉnh nhà.

Trong hơn 3 năm làm Đội phó, nữ đại úy đã trực tiếp tham mưu ban hành 59 văn bản, xử lý 103 vụ việc về ANTT tại cơ sở, quản lý tốt địa bàn các xã phụ trách. Đi sâu đi sát nắm chắc tình hình, đại úy Trang luôn quan tâm thăm hỏi từng hộ dân ở các thôn, xóm.

Chị cũng có nhiều sáng kiến trong hoạt động đoàn thể, được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao như: Tổ chức Hội thi Phụ nữ Công an thành phố tài năng, duyên dáng năm 2017; Hội thi Hoa khôi áo dài Công an TP năm 2020; CLB Zumba Công an TP Hà Tĩnh. Nhờ đó, nhiều năm nay, Hội Phụ nữ Công an thành phố Hà Tĩnh luôn đoàn kết, vững mạnh, được Ban Giám đốc, Hội Phụ nữ Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Đại úy Trang là người “giàu” bằng khen, giấy khen nhất Công an TP Hà Tĩnh.

Năng động, sáng tạo trong chuyên môn, hăng hái, nhiệt tình trong hoạt động đoàn thể, đại úy Trang đã nhiều năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường giai đoạn 2014-2019; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011 – 2016; điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Anh Tấn