Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Quý III/2020, 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng Hà Tĩnh đã tập trung trao đổi, xác minh tin về tình hình nội, ngoại biên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và đời sống KT-XH của Nhân dân...

Ngày 5/10, các lực lượng Bộ CHQS – Công an – Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức giao ban quý III/2020, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện trong quý, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì hội nghị.

Quý III/2020, 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã duy trì, phối hợp tốt giữa các lực lượng; tập trung trao đổi, xác minh tin về tình hình nội, ngoại biên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và đời sống KT-XH của Nhân dân; chủ động đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Trong quý, các lực lượng tiếp tục phối hợp thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên tuyến biên giới; triển khai tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra…

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đề xuất, từ nay đến cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy các lực lượng cần phối hợp nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xẩy ra.

3 lực lượng đã phối hợp phát hiện, đấu tranh thắng lợi 15 chuyên án, vụ án, bắt giữ 43 đối tượng; phát hiện, xử lý 24 vụ/52 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép, đánh bạc, vi phạm quy chế biên giới. Tang vật thu giữ gồm 25 bánh heroin, 306 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 19.620 viên ma túy tổng hợp, 12kg ketamin; 110 kg thuốc nổ và nhiều tang vật có liên quan.

Đại tá Hoàng Viết Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, BCH BĐBP tỉnh thông báo tình hình và kết quả công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Thảo luận tại hội nghị, các lực lượng tập trung vào những giải pháp phòng chống dịch Covid -19 trên tuyến biên giới; khó khăn và những nỗ lực trong quản lý, xử lý người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới; công tác quản lý người nước ngoài làm việc, du lịch tại tỉnh; công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phối hợp thực hiện đợt cao điểm phòng chống buôn lậu trong thời gian giáp tết…

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề xuất 3 lực lượng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin; tuyên truyền, vận động quần chúng cảnh giác với hoạt động của các thế lực thù địch, chủ động phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trên tuyến biên giới; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an; quản lý chặt chẽ công dân ra vào khu vực biên giới, xuất cảnh trái phép; tăng cường phối hợp phòng chống thiên tai, hỏa hoạn; tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ…

Thanh Giang - Xuân Liệu