Phối hợp hiệu quả công tác dân vận trong đảm bảo an ninh trật tự

Xác định các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền mong muốn tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp, phát huy tính đồng bộ, hiệu quả.

Chiều 4/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Năm 2023, công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là trong phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý nhiều vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác dân vận và công tác bảo đảm ANTT.

Công tác nắm, dự báo tình hình và trao đổi thông tin hai chiều có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh từ sớm, không để xảy ra phức tạp về ANTT.

Phó Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam phát biểu về nội dung phối hợp

Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân được tiến hành thường xuyên. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đã kịp thời được thông tin đến người dân; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền.

Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các đơn vị, địa phương phát huy hiệu quả tích cực; động viên Nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác dân vận của lực lượng công an tiếp tục được đẩy mạnh hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, các mô hình “Dân vận khéo” của lực lượng Công an Hà Tĩnh đã tiếp tục nâng cao, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, phóng tội phạm.

Trong năm qua, lực lượng công an và ban dân vận các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" hiệu quả, thiết thực tại 1.416 khu dân cư. Phối hợp tổ chức 360 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, qua đó tiếp nhận 2.680 ý kiến đóng góp của Nhân dân phản ánh về tình hình ANTT và hiệu quả hoạt động của lực lượng công an cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đã làm rõ kết quả trong chương trình phối hợp giữa hai đơn vị; đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới như: tăng cường thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính; nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo”; tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu và đề nghị bổ sung vào chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ ra một số yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới nhằm góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, để công tác phối hợp ngày càng được triển khai đồng bộ, gắn kết, hiệu quả hơn.

Hồng Nhung – Đức Quang