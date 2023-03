Sáng nay, 1.445 thanh niên Hà Tĩnh lên đường tòng quân

Sáng nay (7/2), 1.445 công dân ưu tú của quê hương Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ, tiếp bước cha anh bảo vệ Tổ quốc.

Mẹ tân binh Bùi Quốc Hội ở xã Quang Thọ (huyện Vũ Quang) giúp con trai chuẩn bị quân phục trước khi lên đường.

Năm nay, Hà Tĩnh có 1.445 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, 1.200 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các huyện, thành phố, thị xã gồm: huyện Thạch Hà 132 người, TX Hồng Lĩnh 26 người, Lộc Hà 86 người, Cẩm Xuyên 136 người, Can Lộc 129 người, Đức Thọ 111 người, TP Hà Tĩnh 50 người, Hương Sơn 120 người, Nghi Xuân 104 người, huyện Kỳ Anh 120 người, TX Kỳ Anh 52 người, Hương Khê 105 người và Vũ Quang 29 người.

Tân binh ở Hương Sơn trang phục chỉnh tề tham gia lễ giao nhận quân.

Nhờ làm tốt các khâu trong tuyển gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng tân binh năm nay được đảm bảo. Trong số 1.200 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự có 86% tuổi đời từ 18 - 21; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 82,6% (vượt 7,6% so với chỉ tiêu được giao); trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT và cao đẳng, đại học chiếm 90,6% (vượt 16,3% so với chỉ tiêu giao); có 2 đảng viên và 5 trường hợp dân tộc thiểu số...

Tân binh Nghi Xuân phấn khởi chờ giây phút lên đường làm nghĩa vụ

Các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023 được biên chế về các đơn vị: Sư đoàn 324 (Quân khu 4) với 540 tân binh; vùng 3 Hải quân 220 tân binh; Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) 90 tân binh; Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) 60 tân binh; Cảnh sát biển 50 tân binh; BĐBP Hà Tĩnh, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) mỗi đơn vị 80 tân binh.

Tân binh Trần Hà Đô ở xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân xúc động chia tay người thân.

Cùng với 1.200 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, năm nay, Hà Tĩnh có 245 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, có 150 tân binh được biên chế về Công an tỉnh, số còn lại được biên chế về các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Hà Tĩnh có 245 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Nhóm P.V