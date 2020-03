Tặng 10.000 khẩu trang cho Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phòng dịch Covid-19

Chiều nay (23/3), Công ty CP may X19 Miền Trung đã trao tặng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn do đơn vị sản xuất.

Công ty CP may X19 Miền Trung có trụ sở chính đóng tại KKT Vũng Áng, chủ yếu sản xuất các loại như: Quân trang, quân phục dân quân tự vệ; may gia công xuất khẩu; may đo cung cấp trang phục bệnh viện và thiết bị y tế…

Trong thời gian dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, công ty đã nghiên cứu sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn để phục vụ nhân dân.

Thông qua trao tặng khẩu trang cho cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, doanh nghiệp mong muốn góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trọng Sơn - Dương Hoàng