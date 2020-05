Thí điểm việc đổi mới phương thức tuyển chọn công dân vào lực lượng CAND

Ứng viên tuyển vào CAND qua tuyển sinh thực hiện theo Đề án thí điểm kết hợp tuyển chọn và tuyển sinh được tính vào biên chế trong lực lượng CAND (tuyển sinh là tuyển dụng).

Tức là sau khi có kết quả thi, thí sinh trúng tuyển sẽ được Cục Tổ chức cán bộ ban hành quyết định tuyển chọn, phong cấp bậc hàm theo quy định và cử đi đào tạo đại học văn bằng hai...

Căn cứ theo Đề án số 01/ĐA-BCA của Bộ Công an, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ thí điểm kết hợp tuyển chọn và tuyển sinh đào tạo đại học (ĐH) văn bằng thứ hai (100 chỉ tiêu cho 30 ngành học theo danh mục vào tháng 7/2020) đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ từ ĐH trở lên. Ngay sau khi nhà trường công bố kế hoạch tổ chức tuyển sinh đã nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội.

Trường Đại học PCCC sẽ tổ chức thi tuyển để tuyển sinh ĐH văn bằng 2 theo Đề án số 01 vào tháng 7-2020.

Đại diện Trường Đại học PCCC đã có những chia sẻ với PV Báo CAND về những điểm mới đáng chú ý trong đề án thí điểm này.

Thí sinh trúng tuyển sẽ được vào biên chế của lực lượng CAND

Đại diện Phòng Đào tạo, Đại học PCCC cho biết: Mục tiêu của Bộ Công an nói chung và Trường Đại học PCCC nói riêng khi thực hiện việc thí điểm kết hợp tuyển chọn và tuyển sinh đào tạo ĐH văn bằng 2 là nhằm góp phần nâng cao nguồn nhân lực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN nói riêng, của lực lượng Công an nói chung. Thông qua thí điểm để hoàn thiện cơ sở thực tiễn nhằm đổi mới phương thức tuyển chọn công dân vào CAND, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Ngoài ra, việc tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp trình độ ĐH vào đào tạo nghiệp vụ cũng sẽ tiết kiệm được ngân sách, thời gian đào tạo chương trình đại cương.

Không những thế, với những kiến thức chuyên ngành mà học viên đã được trang bị và tư duy của người đã tốt nghiệp ĐH sẽ là nền tảng tốt để bổ trợ, nâng cao hiệu quả đào tạo kiến thức nghiệp vụ Công an. Khi tốt nghiệp ra trường sẽ nhanh chóng tiếp cận được công việc thực tế tại Công an đơn vị địa phương. Đây cũng là phương pháp tuyển chọn và đào tạo được đa số các quốc gia trên thế giới áp dụng đối với lực lượng An ninh, Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy.

Đặc biệt, ứng viên tuyển vào CAND qua tuyển sinh thực hiện theo Đề án thí điểm kết hợp tuyển chọn và tuyển sinh được tính vào biên chế trong lực lượng CAND (tuyển sinh là tuyển dụng). Tức là sau khi có kết quả thi, thí sinh trúng tuyển sẽ được Cục Tổ chức cán bộ ban hành quyết định tuyển chọn, phong cấp bậc hàm theo quy định và cử đi đào tạo đại học văn bằng hai. Trong thời gian học tập tại trường Đại học PCCC học viên được hưởng mọi chế độ, chính sách, quy định đối với cán bộ cử đi học.

Thời gian đào tạo được rút ngắn xuống còn 2 năm 4 tháng

Do tính chất nghiệp vụ đặc thù của lực lượng PCCC cần phải nắm vững kiến thức cơ bản về lĩnh vực Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật như kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, điện tử; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa… nên 30 ngành học thuộc Danh mục đào tạo trong tuyển sinh theo Đề án đều phù hợp với chủ trương được Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt và yêu cầu thực tiễn của công tác PCCC&CNCH trong tình hình hiện nay.

“Theo chương trình đào tạo đại học PCCC&CNCH đối với học viên tốt nghiệp THPT trúng tuyển vào trường Đại học PCCC thì thời gian đào tạo đại học PCCC&CNCH là 4 năm. Tuy nhiên, khi thực hiện tuyển sinh theo Đề án 01, công dân đã tốt nghiệp trình độ ĐH vào đào tạo nghiệp vụ sẽ tiết kiệm được thời gian đào tạo chương trình đại cương vì vậy thời hạn đào tạo bằng đại học thứ hai-Đại học PCCC là 2 năm 4 tháng.

Chương trình đào tạo theo khung chương trình đào tạo bằng đại học thứ hai mà trường Đại học PCCC đang thực hiện đào tạo. Kết thúc khóa học học viên được phân công công tác theo quy định của Bộ Công an” - lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trường Đại học PCCC chia sẻ.

Thí sinh phải sơ tuyển tại công an các đơn vị địa phương

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ thực hiện thí điểm Đề án của Bộ Công an, Trường Đại học PCCC đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 theo Đề án, thông báo về công an các đơn vị địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài các quy định chung về đối tượng dự tuyển, các trường hợp được ưu tiên, có một số điểm các ứng viên cần lưu ý.

Về việc sơ tuyển, thí sinh nếu có nguyện vọng dự tuyển vào trường phải sơ tuyển tại Công an đơn vị địa phương nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú. Công an đơn vị địa phương tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của công dân và thực hiện việc sơ tuyển theo các tiêu chuẩn về độ tuổi, học lực, hạnh kiểm, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị.

Cụ thể, đối tượng tuyển sinh là nam công dân đã tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học (ĐH) ở 30 ngành thuộc danh mục, đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe, chính trị, phẩm chất đạo đức tuyển chọn công dân vào CAND. Tuổi đời không quá 30 đối với tốt nghiệp trình độ ĐH, thạc sĩ và không quá 35 tuổi đối với tốt nghiệp trình độ tiến sĩ, thời điểm tính từ ngày dự thi. Công an đơn vị địa phương hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ của thí sinh chuyển về Trường Đại học PCCC theo đúng quy định và thông báo của nhà trường. Nhà trường không nhận hồ sơ do thí sinh tự do nộp.

Về phương thức tuyển sinh, thí sinh sẽ làm 3 bài thi: Bài thi điều kiện nhận thức chung và thí sinh chọn một trong 2 tổ hợp bài thi như sau: Tổ hợp thứ nhất gồm bài thi môn Toán cao cấp và môn Hóa học đại cương; Tổ hợp thứ hai gồm bài thi môn Toán cao cấp và môn Vật lý đại cương. Hình thức thi tự luận. Thời gian thi từ ngày 24 đến 25-7. Nhà trường đã công bố đề cương ôn tập các môn thi cụ thể trên Website của nhà trường thí sinh có thể vào trang web của trường để tải đề cương về ôn tập.

Theo CAND