Thiếu tướng Lê Tấn Tới: Nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ về ANTT ở Hà Tĩnh

Làm việc với lãnh đạo cốt cán Công an Hà Tĩnh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng luôn nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, tiếp tục đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn.

Chiều 4/9/2020, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Tấn Tới – Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu có buổi làm việc tại Công an Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với đoàn về những kết quả nổi bật của Công an Hà Tĩnh những tháng đầu năm 2020, đặc biệt là kết quả bước đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020.

Theo đó, những tháng đầu năm 2020, cùng với các lực lượng, Công an tỉnh đã bảo vệ an toàn các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ đại hội Đảng các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Toàn ngành đã triển khai 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng lĩnh vực, tập trung trấn áp mạnh mẽ các ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên huyện, liên tỉnh; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, các tụ điểm tệ nạn ma túy, đánh bạc, mại dâm.

9 tháng đầu năm (từ tháng 12/2019 – 8/2020), Công an Hà Tĩnh đã điều tra khám phá 255 vụ/659 đối tượng phạm tội hình sự, triệt phá 13 ổ nhóm, 150 đối tượng về các hành vi cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc; Phát hiện, bắt giữ 534 vụ/567 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ hơn 1.600kg pháo các loại, 7 kg tiền chất, hóa chất chế tạo pháo; Phát hiện 37 vụ, 34 đối tượng vi phạm về vũ khí – vật liệu – công cụ hỗ trợ; bắt 24 đối tượng truy nã; khởi tố điều tra 526 vụ/967 bị can.

Công an Hà Tĩnh đã phủ kín công an xã tại 195/195 xã, thị trấn và hiện đang tiếp tục điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã theo chủ trương của Bộ Công an, điều động mỗi xã, thị trấn có ít nhất 5 đồng chí công an chính quy.

Mối quan hệ phối hợp giữa Công an Hà Tĩnh với Công an các tỉnh nước bạn Lào (Bôlykhămxay, Khăm Muộn) trong công tác đảm bảo ANTT đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương những thành tích kết quả của lực lượng Công an Hà Tĩnh đạt được từ đầu năm 2020 lại nay, đặc biệt là những kết quả bước đầu trong đợt cao điểm, tấn công truy quét các loại tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu, Công an Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, kịp thời đề xuất xây dựng các phương án, biện pháp bảo đảm ANTT, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định cán bộ, tăng cường toàn diện cho công an cấp huyện. Tăng cường công tác hậu cần kỹ thuật, đảm bảo tốt hơn yêu cầu công tác và chiến đấu. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

