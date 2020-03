Thượng tá Lê Xuân Thủy tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an huyện Kỳ Anh khóa VII

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức sáng 19/3 đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. Thượng tá Lê Xuân Thủy trúng cử với 100% số phiếu.

Đảng bộ Công an huyện Kỳ Anh là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà; Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự

Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an huyện Kỳ Anh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hạn chế, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hiệu quả vào ổn định chính trị và sự phát triển của huyện.

Thượng tá Lê Xuân Thủy - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày báo cáo chính trị Đảng bộ khóa VII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công an huyện đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền trên lĩnh vực an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trong 5 năm, đơn vị đã thực hiện 17 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo từng lĩnh vực, đối tượng. Công tác điều tra, xử lý các vụ, việc vi phạm pháp luật đảm bảo các yêu cầu về nghiệp vụ, chính trị, pháp luật. Nhiều chuyên án, vụ án lớn được điều tra, khám phá; nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn được triệt phá.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả; các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lược lượng trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thiếu tá Nguyễn Sỹ Hoàn - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Kỳ Anh tham gia tham luận: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên

Đại hội đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá và xây dựng các giải pháp cụ thể để thực hiện. Theo đó, chủ động bám sát cơ sở, nắm, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, giải quyết tốt công tác ANTT trên địa bàn.

Kiện toàn tổ chức cấp đội; quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực, chất lượng công an xã chính quy; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; ứng dụng thành tựu KH&CN nhằm phục vụ tốt các mặt công tác, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015-2020; góp ý các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ mới.

Đại úy Nguyễn Viết Đăng - Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Kỳ Anh tham gia tham luận: Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trong giải phóng mặt bằng

Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ Công an huyện Kỳ Anh đến năm 2025 là: Hằng năm, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 95% đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương; tỷ lệ xác minh, xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các vụ trọng án đạt trên 90%...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn đề nghị: Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Kỳ Anh cần tăng cường nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; áp dụng KH&CN trong công tác quản lý, điều hành, hoạt động nghiệp vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn phát biểu tại đại hội

Trước mắt, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, ngành công an tập trung nắm tình hình, biến động nhân khẩu trên địa bàn, cùng với cấp ủy, chính quyền và toàn dân phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn trong các ngày lễ trong đại của đất nước, đại hội Đảng các cấp...

Các đại biểu biểu quyết một số nội dung đại hội thông qua

Tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung và đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT, ATGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp; ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm công nghệ cao...

Chú trọng xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ tinh nhuệ, có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 6 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Thượng tá Lê Xuân Thủy tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vũ Huyền