Trao thưởng 7 tập thể, cá nhân phá vụ án giết người dã man ở TX Hồng Lĩnh

6 cá nhân được khen thưởng gồm: - Đại úy Nguyễn Bùi Đồng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an TX Hồng Lĩnh) - Đại úy Lê Mai Anh - Cán bộ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an TX Hồng Lĩnh) - Thiếu úy Thân Minh Tuấn - Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp (Công an TX Hồng Lĩnh) - Đại úy Lê Việt Đức - Phó Trưởng Công an phường Nam Hồng - Đại úy Bùi Đình Quang - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an TX Hồng Lĩnh) - Trung úy Lê Anh Hùng - Cán bộ Công an phường Bắc Hồng.