Xe quân sự ở Hà Tĩnh được giữ tốt, lái an toàn

Nhờ nâng cao hiệu quả nề nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, nên từ đầu năm đến nay, xe ô tô quân sự ở các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đạt gần 900.000 km an toàn tuyệt đối.

Phương tiện ô tô quân sự tỉnh tham gia Hội thao “Giữ xe tốt, lái xe an toàn” năm 2020 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Một ngày đầu tháng 12/2020, tại Trạm sửa chữa tổng hợp Z12 (Phòng Kỹ thuật – Bộ CHQS tỉnh) đã tập trung đủ hàng chục loại xe ô tô của các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị cho việc kiểm tra, đăng kiểm. Những chiếc xe được chăm sóc, bảo quản, bảo dưỡng bóng loáng được sắp xếp ngay ngắn, thẳng tắp đang chờ đến lượt “khám bệnh”.

Từng “bác sĩ” - kiểm định viên – người nào việc ấy miệt mài kiểm tra các thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các chi tiết đồng bộ cho từng chiếc xe. Mỗi lần khám, các “bác sĩ” lại ghi chép tỷ mỉ, chi tiết từng loại “bệnh” của từng xe để đội ngũ lái xe, biết mà tự “chữa bệnh” cho xe của mình.

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật đang kiểm tra, hiệu chỉnh khắc phục các “bệnh” cho xe quân sự tại đợt đăng kiểm.

Sau khi các xe đã qua khâu kiểm tra tình trạng kỹ thuật, các lái xe và đội ngũ thợ sửa chữa của Z12 thận trọng, tỷ mỉ rà kỹ “phiếu ghi bệnh” của từng xe để hiệu chỉnh, sửa chữa, khắc phục.

Trong bộ đồ còn lấm lem dầu mỡ, Thượng úy lái xe Nguyễn Thanh Sơn - Đội xe Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Mỗi lần kiểm định xe, chúng tôi được hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng phát hiện “bệnh” và cách khắc phục từ những chi tiết nhỏ, nên thêm vững tin trên mỗi cung đường. Đây là dịp để mỗi lái xe nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong mỗi hành trình…”.

Trực tiếp theo dõi quá trình đăng kiểm của cán bộ, kiểm định viên Trạm kiểm định số 10 tại Z12, điều rất dễ nhận thấy đó là quy trình công tác kiểm định xe hết sức nghiêm ngặt, chặt chẽ và khép kín. Ngoài trình độ, năng lực chuyên môn kỹ thuật, đội ngũ kiểm định viên còn huy động các giác quan và kinh nghiệm để không bỏ sót từng chi tiết “bệnh” cho từng xe.

Cán bộ, nhân viên Trạm Kiểm định số 10 kiểm tra đăng ký, giấy tờ phương tiện quân sự đăng kiểm.

Đặc biệt, chúng tôi thấy, bằng trình độ, năng lực và kinh nghiệm của mình, thông qua kiểm định, đội ngũ kiểm định viên đã trực tiếp bồi dưỡng, truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp phát hiện và khắc phục một số hỏng hóc thường gặp, nhất là những lái xe trẻ chưa có kinh nghiệm.

Được biết, cùng với nâng cao hiệu quả nề nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, những năm qua, Phòng Kỹ thuật đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ thợ kỹ thuật và lái xe thông qua hội thi hội thao, phong trào “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”. Vì vậy, các phương tiện quân sự tham gia giao thông luôn chấp hành nghiêm pháp luật an toàn giao thông, giảm thiểu được các vụ tai nạn giao thông do sự cố về kỹ thuật phương tiện.

Kiểm tra phương tiện ô tô quân sự sau mỗi chuyến hành trình.

Trung tá Lê Xuân Phú - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Ngành Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm, chăm lo đầu tư cả về ngân sách, cơ sở vật chất kỹ thuật để tu sửa, cải tạo, nâng cấp xe, máy. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì và nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa gắn với ứng dụng có hiệu quả sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao tuổi thọ xe, máy. Kết quả đăng kiểm trong năm 2020 đã có 71/71 xe được dán tem kiểm định đủ điều kiện lưu hành; tổng số km an toàn trong năm đạt gần 900.000 km”.

Trọng Nghĩa