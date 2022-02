19,2% bệnh nhân COVID-19 ở nước ta là trẻ em, tỷ lệ tử vong thấp nhưng không thể chủ quan

Tính từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, tỷ lệ mắc COVID-19 của trẻ dưới 18 tuổi ở nước ta là 19,2%, tương đương khoảng hơn 490.000 trẻ. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em thấp hơn người lớn, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ mắc COVID-19 có bệnh nền, thừa cân, béo phì...

Trẻ em mắc COVID-19 cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài và tình trạng hậu COVID-19

Thông tin tại hội nghị Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về hướng dẫn, chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc COVID-19 với sự tham dự của các đơn vị liên quan của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tính đến từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, tỷ lệ mắc COVID-19 của trẻ em dưới 18 tuổi ở nước ta là 19,2%, trong đó có 4,8% trẻ từ 13-17 tuổi; 8% trẻ 6-12 tuổi; 2,8% trẻ từ 3-5 tuổi và 3,6% trẻ từ 0-2 tuổi.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin, từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, tỷ lệ mắc COVID-19 của trẻ em dưới 18 tuổi ở nước ta là 19,2%.

Toàn quốc ghi nhận 165 trẻ mắc COVID-19 tử vong, chiếm 0,42% so với tử vong chung, cụ thể trẻ 13 - 17 tuổi 0,11%; 6 - 12 tuổi 0,1% và 0 - 2 tuổi 0,18%.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói: Mặc dù tử vong ở trẻ em thấp nhưng cũng không phải là không có tử vong. Hơn nữa, qua theo dõi cho thấy trẻ cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài, có cả tình trạng hậu COVID-19, kể cả di chứng (được gọi là các di chứng cấp tính của COVID-19). Thậm chí có những trường hợp viêm đa hệ ở trẻ em, đây là biểu hiện nghiêm trọng, viêm cả các cơ quan khác.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế: Những trường hợp trẻ mắc COVID-19 viêm đa hệ tuy hiếm nhưng vẫn có thể ghi nhận trên toàn thế giới. Với biến chủng Omicron, việc lây nhiễm sẽ có nguy cơ nhiều hơn ở nhóm trẻ em chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Chia sẻ thêm về tình hình mắc COVID-19 của trẻ em tại TP HCM và một số cơ sở điều trị, TS Nguyễn Trọng Khoa- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, tính đến ngày 7/2, trong tổng số 516.163 ca mắc COVID-19 của TP HCM có 32.429 F0 là trẻ em từ 16 tuổi trở xuống, chiếm tỉ lệ 6,3%.

Số ca tử vong trẻ em là 48 ca/tổng số ca tử vong cộng dồn 20.379 người (chiếm 0,23% tổng số ca tử vong). Tỉ lệ tử vong/mắc 0,15%.

Qua phân tích 2.478 ca mắc COVID-19 tại TP HCM cho thấy có 165 ca trẻ ở mức độ nặng, nguy kịch, trong số này có 13,9% trẻ thừa cân, béo phì, 8,5% có bệnh đi kèm.

Tại Bệnh viện Nhi TW, tổng số trẻ được khám và chẩn đoán COVID-19 đến nay là 611 trẻ, trong đó có 545 ca được chuyển khám, cách ly tại địa phương; 66 ca điều trị nội trú tại bệnh viện.

Hiện Bệnh viện Nhi TW đang điều trị 10 bệnh nhân COVID-19, thời gian qua đã có 5 trẻ mắc COVID-19 tử vong (gồm 3 bệnh nhân sơ sinh, 1 bệnh nhân 2 tháng tuổi có viêm não liên cầu B, 1 bệnh nhân 6 tháng tuổi ở Bắc Ninh chuyển lên).

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW có tổng 617 bệnh nhân COVID-19 là trẻ em dưới 16 tuổi trên tổng số 6.484 F0 đã điều trị tại đây; có 21 trẻ nặng, nguy kịch.

Theo TS Nguyễn Trọng Khoa, rất may số tử vong ở trẻ em rất ít. Tuy nhiên chúng ta phải làm sao bảo vệ nghiêm ngặt nhóm thừa cân béo phì, đang điều trị bệnh nền, mạn tính, những trẻ bị suy giảm miễn dịch bởi khi các nhóm này nhiễm COVID-19 thì khả năng nguy cơ tử vong cao hơn.

Các điểm cầu dự hội nghị nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về hướng dẫn, chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc COVID-19. Ảnh: Nguyễn Nhiên

Nâng cao năng lực, kỹ năng thực hành y khoa để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 và khám, chữa bệnh khác cho trẻ

Chia sẻ thông tin tại hội nghị, từ thực tế điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 Vĩnh Long và tại Bệnh viện Nhi TW, TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi TW cho biết dịch bệnh lây lan và tử vong ở người lớn cao nhưng tỉ lệ mắc ở trẻ em, đặc biệt mức độ nghiêm trọng và tử vong ở trẻ khá thấp trong 2 năm vừa qua.

Thời gian gần đây, đặc biệt khi có biến chủng mới, tỷ lệ mắc COVID-19 ở trẻ em bắt đầu gia tăng. “Gần đây một số trường hợp nặng và tử vong ở Bệnh viện Nhi TW, những trẻ có nguy cơ cao thường tiến triển nặng cao hơn nhóm khác và một số biến chứng đáng lo ngại”- TS Phúc nói.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, gấp rút chuẩn bị các điều kiện an toàn để có thể đón học sinh trở lại trường học tập trung. Tuy nhiên tại hội nghị, các chuyên gia cũng chia sẻ, trong bối cảnh mở cửa trở lại, dự kiến số trẻ mắc cao. Do vậy việc đảm bảo an toàn cho trẻ để phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là những trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine.

Một trong những giải pháp để chuẩn bị kịch bản thích ứng linh hoạt và an toàn cho trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 thời gian tới là cần chủ động sắp xếp nhân lực tại chỗ, nâng cao năng lực, kỹ năng thực hành y khoa để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khám, chữa bệnh khác phù hợp với kịch bản từng giai đoạn phát triển của dịch ở từng địa phương.

Đồng thời các nhà trường phải tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo như vệ sinh trường học, phân luồng đón tiếp học sinh, bố trí phòng cách ly tạm thời tại các trường học rồi phòng học dự phòng trong tình huống có học sinh nghi nhiễm, nhiễm SARS-CoV-2. Đồng thời, trường học và trạm y tế địa phương phải phối hợp chặt chẽ để xử lý các tình huống dịch bệnh tại nhà trường...

Thăm khám, điều trị trẻ em mắc COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Về phía y tế cơ sở phải tăng cường tập huấn về chăm sóc, theo dõi, phân loại bệnh nhân COVID-19 trẻ em. Việc phân loại tình trạng bệnh của trẻ rất quan trọng, đặc biệt kỹ năng chuyên môn phát hiện trẻ chuyển nặng để kịp thời chuyển đến viện, tránh tình trạng chuyển nặng không cần thiết...

Đối với các cơ sở điều trị tầng 2 và tầng 3 cũng cần nâng cao năng lực điều trị nhi khoa mắc COVID-19, chuẩn bị sẵn một số cơ sở vật chất, trang thiết bị về hồi sức nhi trong trường hợp nhu cầu hồi sức cấp cứu tăng...

