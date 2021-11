5 thực phẩm giàu đạm hơn cả thịt cá

Nếu là người ăn chay hoặc đang tích cực chuyển sang chế độ ăn “không thịt”, đây là 5 thực phẩm giàu protein đáng để tham khảo.

1. Nấm

Hàm lượng protein của nấm nhiều hơn rau quả bình thường gấp 3-6 lần và có chứa 18 loại amino axit giúp xây dựng và phát triển cơ bắp, tế bào. Vì vậy, bạn có thể chẳng cần tìm đến những loại thịt đỏ để kết nạp protein cho cơ thể.

Bên cạnh việc cung cấp chất dinh dưỡng phong phú, nấm còn có tác dụng tốt cho sức khỏe. Trong nấm chứa polysaccharides giúp tăng cường chức năng miễn dịch, chống ung thư, kiểm soát lipid máu.

2. Đậu lăng

Bạn sẽ không ngờ rằng, chỉ 1 chén đậu lăng nấu chín có gần 18g protein - nhiều hơn lượng trong một chiếc bánh hamburger. Đậu lăng còn chứa một lượng tinh bột tiêu hóa chậm, cung cấp khoảng 50% lượng chất xơ.

Loại chất xơ được tìm thấy trong đậu lăng được chứng minh nuôi các vi khuẩn tốt trong ruột kết, thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh. Đậu lăng còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, béo phì và một số loại ung thư

3. Khoai tây

Một củ khoai tây nướng cỡ to chứa gấp 3 lần lượng sắt so với 84g thịt gà. Không chỉ giàu chất sắt, loại củ này còn rất giàu vitamin B và C, kali.

Ngoài ra, khoai tây còn chứa nguồn chất xơ tuyệt vời. Thêm khoai tây nướng với sữa chua Hy Lạp, bông cải xanh hấp chín và một chút pho mát quá đủ cho một bữa ăn dồi dào protein.

4. Rong biển

Cá không phải là thực phẩm có lợi duy nhất từ đại dương chứa nhiều protein. Rong biển được xem như thực phẩm giàu protein không kém gì, đặc biệt là rong biển khô.

Hơn nữa, hàm lượng protein của rong biển còn thay đổi trong mùa. Vào cuối mùa đông và mùa xuân, hàm lượng protein của rong biển cao hơn so với mùa hè.

Ngoài protein, rong biển giàu chất xơ, iốt hữu cơ, natri alginate và các thành phần khác. Khi nạp vào cơ thể sẽ giúp làm sạch dạ dày, tăng tốc độ trao đổi chất glucose, ổn định lượng đường trong máu.

5. Cải bó xôi

Cải bó xôi hay rau bina chứa cả một “kho” protein mà bạn không thể ngờ. 100g rau cải bó xôi chứa 2,9g protein. Do đó, bạn hoàn toàn có thể bổ sung loại rau này vào bữa ăn hàng ngày mà không cần ăn thêm thịt đỏ.

Ngoài protein, rau bina còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng khác như beta-carotene, folate, vitamin C và canxi. Ăn rau bina thường xuyên giúp tăng khả năng chống oxy hóa, giảm viêm và giảm nguy cơ ung thư vú đến 44%.

Theo Vietnamnet