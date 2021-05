7 việc làm trước khi ngủ “hạ độc” hai quả thận: Ngoài 40 tuổi phải chạy thận cũng không oan

Thận là cơ quan đặc biệt quan trọng trong cơ thể, tuy nhiên thận cũng dễ bị tổn thương. Có những việc dù chỉ vô tình làm cũng làm tăng nguy cơ suy thận.

Thận đóng vai trò là bộ lọc máu tự nhiên trong cơ thể, và các chất thải theo niệu quản được dẫn đến bàng quang để thải ra ngoài. Trong việc tạo ra nước tiểu, các quả thận bài tiết các chất thải như urê, acid uric và amoniac; thận cũng có nhiệm vụ tái hấp thụ nước, glucose, và các axít amin.

Nói chung, thận khỏe thì cơ thể mới có thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động, số người bị suy thận ngày càng tăng.

Khi bị suy thận, người bệnh sẽ thường xuyên phải đi viện, không làm được việc nặng, nói chung xác định cuộc đời gắn với thuốc thang, máy móc.

Suy thận không chỉ ảnh hưởng tới các cơ quan nội tạng mà còn ảnh hưởng tới chức năng sinh lý của nam giới.

Có một số thói quen nếu thường xuyên làm trước khi ngủ sẽ khiến hai quả thận phải kêu cứu.

Uống quá nhiều nước trước khi ngủ

Uống nước đủ rất tốt cho cơ thể, nhưng là thời gian trong ngày, còn trước khi đi ngủ mà uống quá nhiều nước lại gậy hại.

Bởi việc này có thể làm tăng gánh nặng cho thận, lâu dần sẽ khiến thận bị tổn thương. Thận không được nghỉ ngơi mà phải liên tục làm việc, lâu dài chức năng lọc của thận sẽ bị ảnh hưởng.

Thường xuyên lặp lại việc này sẽ khiến chức năng trao đổi chất của thận bị suy giảm. Từ đó gây ra hiện tượng tích nước nhiều và xuất hiện tình trạng phù chi dưới, phù mặt, mắt khi ngủ dậy vào sáng sớm. Đặc biệt có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận gấp nhiều lần.

Ăn quá no

Các chuyên gia sức khỏe cảnh cáo rằng, bạn nên ăn tối sớm trước 2 giờ đồng hồ rồi hãy ngủ và chỉ ăn vừa đủ. Nếu ăn quá no sát giờ ngủ, nhất là đồ ăn nhiều muối thì cầu thận sẽ luôn phải ở trạng thái lọc nhiều chứ không được nghỉ ngơi. Áp lực cao, phải tưới máu nhiều sẽ khiến chức năng thận bị suy giảm nghiêm trọng.

Chưa kể, nếu trước khi ngủ mà ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo, đạm sẽ khiến quá trình chuyển hóa và giải độc của thận bị suy giảm. Tình trạng này kéo dài càng lâu thì khả năng mắc bệnh suy thận mãn càng tăng lên.

Ăn quá nhiều thịt

Bạn có biết, thị chứ hàm lượng protein dồi dào nên cần một khoảng thời gian nhất định để tiêu hóa. Protein cần phải thông qua hoạt động của thận để chuyển hóa thành xit amin có lợi cho cơ thể.

Chưa kể, lượng protein khi không thể tiêu thụ hết sẽ tích lại trong cơ thể và gây ra hiện tượng tích tụ ure máu. Lượng ure càng nhiều thì thận càng suy yếu, cuối cùng sẽ dẫn tới suy thận cấp, mạn tính.

Tập thể dục trước khi ngủ

Việc tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng tập thể dục sát giờ ngủ thì lại gây hại.

Bởi bạn sẽ dễ bị tiêu cơ vân do cơ thể thải ra một lượng lớn creatine kinase và myoglobin vào thận. Lúc này, ống thận sẽ bị tắc nghẽn và gây ra tình trạng tổn thương thận cấp tính.

Việc tập thể dục còn khiến thân nhiệt và nhịp tim tăng lên. Điều đó khiến bạn tỉnh táo hơn nhưng cũng đồng thời là nguyên nhân cản trở giấc ngủ. Mà một khi ngủ không đủ thì không chỉ thận mà các cơ quan nội tạng khác cũng sẽ bị tổn thương.

Nguyên tắc là 2 tiếng trước giờ ngủ bạn không nên tập thể dục để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu bạn đi ngủ lúc 22h thì cần tập thể dục trong khoảng thời gian từ 17h – 20h30.

Uống nhiều rượu

Rượu gây ra nhiều tác dụng xấu cho cơ thể, Khi chúng ta uống rượu, 80% rượu sẽ được chuyển hóa qua gan, phần còn lại thì được thận chuyển hóa. Quá trình này sẽ khiến thận vốn phải chịu trách nhiệm lọc thải của cơ thể nay càng mệt mỏi hơn.

Một số thành phần có trong rượu bia sẽ gây ra những kích ứng nhất định cho thận và ảnh hưởng tới chức năng chuyển hóa lẫn giải độc của thận. Bên cạnh đó, nếu uống nhiều rượu bia trước khi ngủ còn làm tăng axit uric trong cơ thể, dễ gây tắc ống thận và suy thận mãn tính.

Uống cà phê, nước ngọt trước khi ngủ

Việc uống nhiều cà phê vào ban đêm cũng gây ảnh hưởng xấu tới thận. Tương tự, các loại nước ngọt có ga trước khi đi ngủ cũng khiến thận phải chịu nhiều hệ lụy.

Các nhà khoa học của trường ĐH Purdua Mỹ đã phát hiện ra các loại đồ uống kể trên làm tăng rủi ro mắc bệnh thận cao so với các đồ uống thông thường khác. Lý do là vì nó làm tăng quá trình hình thành sỏi thận do tính axit và sự mất cân bằng khoáng chất, buộc cơ thể phải huy động canxi từ xương để chống lại aixt, cuối cùng là thải vào nước tiểu và tạo ra sỏi thận.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện: Trong số 465 tình nguyện viên bị bệnh thận mãn tính và 467 người khỏe mạnh thì những người uống trên 2 lon coca mỗi ngày có mức độ mắc sỏi thận mãn tính gấp 2 lần bình thường.

Thức khuya

Thức khuya là thói quen rất không tốt mà nhiều người mắc phải, có thể là tổn hại cho thận.

Nguyên nhân là do khi thức khuya, đồng hồ sinh học bị rối loạn. Đáng lẽ các cơ quan nội tạng như thận sẽ được nghỉ ngơi và hồi phục chức năng. Nhưng vì bạn thức nên nó phải hoạt động, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ bài tiết, thải độc của thận.

Chức năng của thận không có thời gian để phục hồi nên sẽ bị suy giảm và tạo điều kiện cho các vi khuẩn, tế bào lạ “đột nhập” vào và gây bệnh.

