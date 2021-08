8 loại thực phẩm bạn nên ăn sống sẽ tốt hơn là nấu chín

Những loại thực phẩm dưới đây, việc ăn sống sẽ đảm bảo giữ lại tối đa chất dinh dưỡng của chúng, có lợi cho sức khỏe con người hơn là bị nấu chín.

Hành tây

Ăn hành tây sống rất tốt cho sức khỏe. Hành tây có chứa một số chất chống oxy hóa tốt cho gan. Nó cũng chứa hợp chất Allicin, tạo cho hành tây có mùi đặc biệt. Khi ăn sống, Allicin trong hành tây giúp ngăn ngừa bệnh tim, tăng cường mật độ xương và làm giảm huyết áp.

Củ dền

Màu đỏ hồng đặc trưng của củ dền chính là thứ làm cho loại củ này trở nên bổ dưỡng. Củ dền chứa một nguồn folate tuyệt vời, giúp phát triển não bộ và sinh sản tế bào, nhưng khi được đun nóng lên, chúng sẽ mất khoảng 25% chất dinh dưỡng.

Rau mầm

Rau mầm được làm từ đậu hoặc các loại đậu. Ăn rau mầm sống sẽ bổ sung được vitamin C và vitamin B cho cơ thể. Vitamin C bị phá hủy khi tiếp xúc với nhiệt hoặc tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng. Vitamin B cũng có thể bị mất trong quá trình nấu nướng. Do đó, ăn rau mầm sống sẽ tận dụng tối đa dinh dưỡng.

Ớt chuông

Trong ớt chuông có chứa một lượng lớn vitamin C và các loại vitamin khác cực tốt cho cơ thể chúng ta, chúng giúp cải thiện khả năng miễn dịch, ngăn chặn hiệu quả các bệnh khác vào trong cơ thể. Vì vậy, không nên nấu chín ớt chuông mà chỉ nên ăn sống hoặc làm gia vị cho những món ăn mà không cần phải nấu chín. Nếu ớt được chế biến ở nhiệt độ cao sẽ làm mất các chất vitamin, dinh dưỡng, khoáng chất có trong nó.

Tỏi

Trong tỏi chứa allicin giúp tăng đề kháng cho cơ thể, phòng chống cảm cúm, ung thư. Tuy nhiên dưới tác dụng của nhiệt, allicin rất dễ bị bay hơi. Làm nóng tỏi ở 200 độ C trong 6 phút đã ức chế hoàn toàn hoạt động kháng tiểu cầu của tỏi. Tỏi luộc trong 20 phút sẽ bị ức chế hoàn toàn hoạt động kháng khuẩn và chỉ một phút ở trong lò vi sóng đã phá hủy 100% khả năng chống ung thư của nó.

Cà chua

Cà chua được chúng ta ăn theo nhiều cách khác nhau. Cà chua ngon hơn khi ăn sống. Cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa, nhưng có thể bị giảm sau khi được nấu chín.

Củ cải đường

Củ cải đường có thể chứa lượng đường cao nhưng bù lại nó có những thành phần dinh dưỡng khác rất tốt cho cơ thể. Củ cải đường giàu vitamin C, B, potassium, ma-giê giúp cơ thể chống viêm nhiễm, hạ lượng đường trong máu và phòng ung thư.

Khi qua chế biến, củ cải đường thường mất đi 25% giá trị dinh dưỡng. Vì vậy, bạn có thể dùng củ cải đường sống chung với các loại rau củ khác để làm món salad rau thơm ngon, bổ dưỡng.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không ăn quá nhiều củ cải vì nó có thể gây ra các vấn đề về dạ dày như đầy hơi.

Súp lơ

Súp lơ là một trong những loại rau lành mạnh nhất mà bạn phải đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Súp lơ chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, canxi, kali và protein. Hợp chất sulforaphane có trong súp lơ giúp chống lại các tế bào ung thư. Hãy cho súp lơ vào món salad hay xào súp lơ trong 1-2 phút, không nấu quá chín. Nhớ chần súp lơ qua nước muối trước khi ăn.

Theo Kinh tế & Đô thị