Ban đêm để điều hòa 29 độ tưởng tiết kiệm điện hóa ra sai bét, nên sửa ngay

Để sử dụng điều hòa tiết kiệm điện, bạn hãy chú ý những điều dưới đây.

Thời tiết mùa hè nóng bức, sử dụng điều hòa giúp mọi người cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn và đặc biệt là dễ ngủ hơn vào ban đêm. Tuy nhiên, vấn đề điều chỉnh nhiệt độ điều hòa bao nhiêu cho phù hợp, làm thế nào để tiết kiệm điện vẫn còn khiến nhiều người băn khoăn.

Theo một số khuyến nghị, nhiệt độ điều hòa không khí từ 26 độ C trở lên là mức giúp tiết kiệm năng lượng. Sau đó cứ tăng lên mỗi độ có thể giảm tải điện từ 7-10%.

Vì vậy, một số người sẽ để điều hòa 29 độ C vào ban đêm cho tiết kiệm điện.

Tuy nhiên, việc này không hoàn toàn đúng.

Mỗi người có khả năng cảm nhận nhiệt độ khác nhau. Có người cảm thấy 29 độ C là nóng cũng có người thấy như vậy là lạnh. Vì thế, bạn không nhất thiết phải để điều hòa ở mức 29 độ C mà nên điều chỉnh cho phù hợp với cảm nhận của bản thân, chỉ cần trên 26 độ C là được.

Lưu ý, không nên để nhiệt độ dưới 20 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa bên trong và bên ngoài phòng sẽ gây hại cho sức khỏe. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nhiệt độ cài đặt thích hợp với sức khỏe của chúng ta là 25-28 độ C.

Có nên dùng thêm quạt khi bật điều hòa?

Tùy thuộc vào diện tích căn phòng, phòng có bị nắng chiếu trực tiếp hay không, có nằm áp mái không, diện tích có rộng không, có nhiều đồ đạc gây cản trở lưu thông không khí trong phòng hay không... mà bạn có thể quyết định sử dụng thêm quạt khi đang bật điều hòa.

Quạt sẽ giúp không khí mát trong phòng lưu thông tốt hơn, giúp khí mát lan tỏa nhanh hơn đến những nơi có không khí nóng. Từ đó giúp giảm tải công việc cho điều hòa.

Điều hòa cũng có quạt gió và cánh tản giúp đẩy khí mát đi rộng hơn nhưng sức gió và tầm hoạt động của điều hòa không thể hiệu quả bằng quạt điện, đặc biệt là quạt trần. Do vậy, khi cần thiết, bạn có thể sử dụng kết hợp điều hòa và quạt điện để tối ưu hóa khả năng làm mát căn phòng. Khi phòng đã đủ mát, bạn có thể tắt quạt.

Nên dùng điều hòa bao nhiêu tiếng mỗi ngày?

Tần suất sử dụng điều hòa phụ thuộc vào điều kiện thời tiết bên ngoài. Trong những ngày oi bức, nhiệt độ ngoài trời có thể lên trên 40 độ C, bạn có thể bật điều hòa 15-20 tiếng/ngày. Vào những ngày mát hơn, thời gian sử dụng điều hòa có thể giảm xuống 8-10 tiếng, tùy vào điều kiện.

Việc để điều hòa chạy 24/24 có thể khiến tuổi thọ của máy bị giảm và cũng có thể tăng nguy cơ chập điện, cháy nổ.

Chúng ta nên tranh thủ thời điểm không khí dịu mát như vào sáng sớm hoặc chiều tối, những lúc có mưa dông để tắt điều hòa cho máy nghỉ.

Ngoài ra, việc dùng điều hòa liên tục cũng không tốt cho sức khỏe của người lớn và trẻ nhỏ.

Theo Phunutoday