Cách làm trứng cút rim me chua ngọt, đậm đà

Trứng cút rim me chua ngọt, đậm đà, beo béo, làm món ăn vặt hay ăn cùng cơm đều hợp.

Nguyên liệu:

- 20 quả trứng cút - 1 vắt me nhỏ - Lá quế hoặc rau răm - Đậu phộng (lạc) - Tỏi băm

Cách làm:

Bước 1: Trứng cút cho vào nước luộc chín, bóc sạch vỏ, dùng khăn thấm khô nước.

Bước 2: Cho 1/2 chén nước sôi vào phần me, dằm ra chờ 10 phút cho me nở. Sau 10 phút lọc lấy phần nước cốt me.

Bước 3: Đun nóng dầu, cho trứng cút vào chiên với lửa nhỏ, tránh đảo nhiều sẽ làm bể trứng. Lượng dầu phải ngập trứng. Trứng vàng thì vớt ra để ráo dầu.

Bước 4: Phi thơm tỏi băm, cho phần nước me vào, thêm 2 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng tương ớt, đun lửa nhỏ. Nếm có vị chua ngọt vừa miệng thì cho trứng cút vào đảo đều.

Bước 5: Thấy sốt sệt áo đều trứng thì thêm lá quế thái nhỏ và đậu phộng vào.

Thành phẩm:

Trứng beo béo cùng sốt me chua ngọt đậm đà, kèm đậu phộng thơm lừng, ăn cùng cơm hay ăn vặt đều ngon.

Theo ngoisao.net