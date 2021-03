Đây là lý do vì sao bạn không nên để thức ăn trong ô tô

Để thức ăn trong xe ô tô không phải là một ý kiến hay.

Điều gì xảy ra khi bạn để thức ăn trong xe?

Để giữ thực phẩm an toàn, chúng ta cần tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Vi khuẩn phát triển nhanh nhất khi ở nhiệt độ từ 4 độ C đến 60 độ C. Vi khuẩn có thể tăng gấp đôi trong 20 phút, Vào mùa hè, ô tô thường đóng kín và có thể lên tới 60 độ C. Khi đó vi khuẩn sẽ dễ dàng phát triển. Nếu nhiệt độ trên xe dưới 32 độ C thì trong 2 tiếng thực phẩm không thể bị hỏng. Còn nếu nhiệt độ trên xe trên 32 độ C thì quá 1 tiếng thực phẩm sẽ bị hỏng.

Các cách để bảo quản thực phẩm an toàn trong ô tô

Đồ tạp hóa cũng không phải là thứ được để trong xe. Nhìn chung, thực phẩm đã nấu chín hoặc các nguyên liệu (hàng tạp hóa) được sử dụng để làm thức ăn đều không nên để trên xe.

Dưới đây là một số cách bảo quản thực phẩm an toàn trong xe:

- Đem theo túi mát hoặc túi cách nhiệt để giúp thực phẩm không bị hỏng.

- Mua một túi đá nếu bạn cần để giữ lạnh đồ lạnh và đồ đông lạnh trên đường về nhà. Hoặc, mang theo một số gói gel đông lạnh.

- Khi trời nóng, hãy mang những món đồ dễ hỏng về thẳng nhà. Nếu bạn biết rằng bạn không thể về nhà ngay lập tức, hãy làm theo các bước trên để bảo quản thực phẩm.

Thức ăn bị bỏ lại trong xe có thể làm hỏng phụ kiện trong xe

Bất kỳ thực phẩm nào để trong xe sẽ khiến xe bốc mùi. Ngoài ra, thực phẩm đông lạnh như kem sẽ chảy nước khi rã đông, tạo thành một mớ hỗn độn. Chúng cũng có thể làm hỏng những phụ kiện trong xe.

Theo Emdep.vn