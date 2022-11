Dịch sốt xuất huyết gia tăng, máy đuổi muỗi liệu có tác dụng phòng bệnh?

Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì làn da khỏe mạnh. Nhờ đặc tính chống oxy hóa và cải thiện sắc tố da, vitamin C thường được sử dụng để làm chậm quá trình lão hóa da sớm, ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời và các gốc tự do gây hại…