Gần 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi tại 37 tỉnh, thành

Đến nay, các địa phương đã tiêm được gần 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, trong đó có gần 3,2 triệu liều mũi 1 và hơn 746.300 liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine là 35 % và đủ 2 liều là 8,2% dân số từ 12 -17 tuổi.

35% dân số từ 12-17 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 30/11 đã có 37 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lai Châu, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP. HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi ở Hà Nội Ảnh: Minh Quyết

Đến nay, các địa phương đã tiêm được 3.939.823 liều vaccine, trong đó có 3.193.502 liều mũi 1 và 746.321 liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine là 35,0% và tỷ lệ bao phủ đủ 02 liều là 8,2% dân số từ 12 -17 tuổi.

Về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia cho biết đã hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi theo hình thức chiến dịch, tại các cơ sở tiêm chủng cố định, điểm tiêm lưu động và trường học.

Với trẻ trong độ tuổi 12-17 tuổi đang đi học sẽ được lập danh sách theo lớp và triển khai tiêm trước cho nhóm tuổi học sinh PTTH, lần lượt theo khối lớp từ khối 12 đến khối 11 và khối 10; tiếp đến là học sinh Trung học cơ sở từ lớp 9, 8, 7.

Với những trẻ không đi học sẽ được điều tra và lập danh sách tại cộng đồng để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng cho các cháu.

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, rất cần sự phối hợp của các thầy cô giáo, cha mẹ. Cha mẹ, người giám hộ cần ký Phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, đồng thời chuẩn bị tâm lý, sức khỏe tốt cho trẻ trước khi tiêm chủng và phối hợp theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng theo hướng dẫn của cán bộ tiêm chủng.

Đảm bảo an toàn tiêm chủng là hàng đầu

PGS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi TW cho biết: Yêu cầu hàng đầu trong tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em là đảm bảo an toàn tiêm chủng. Các cán bộ y tế được hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em theo quy định của Bộ Y tế.

Các tiêu chuẩn khám sàng lọc được xây dựng cô đọng, cập nhật các tiêu chuẩn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em của quốc tế, với yêu cầu đảm bảo an toàn là hàng đầu, trên cơ sở mở rộng chỉ định tiêm chủng tối đa, tạo cơ hội thuận tiện nhất cho mọi trẻ em Việt Nam đều được tiếp cận với vaccine phòng COVID-19.

Điểm nổi bật trong việc khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em là huy động sự song hành của hệ thống bệnh viện và hệ thống dự phòng, đảm bảo mỗi trẻ được tiêm vaccine được quản lý, theo dõi trong điều kiện an toàn nhất.

Những trẻ có bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính, có tình trạng dị ứng nặng hoặc phát hiện được tình trạng sức khỏe bất thường khi đến tiêm tại các điểm tiêm ở cộng đồng sẽ được tư vấn, hướng dẫn đến khám sàng lọc để tiêm chủng và theo dõi tại các điểm tiêm chủng tại bệnh viện.

Các khuyến cáo về các phản ứng sau tiêm chủng rất cần được quan tâm trong quá trình tiêm chủng; các tình huống có thể xảy ra sau tiêm vaccine phòng COVID-19 ở trẻ em theo các mức độ khác nhau; cách xử trí, theo dõi, điều trị phù hợp nhằm đảm bảo an toàn nhất cho trẻ sau tiêm mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo cần tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ giúp tránh mắc bệnh và lan truyền virus, đặc biệt là đối với trẻ mắc bệnh nền (béo phì, hen, đái tháo đường,…); giúp trẻ đến trường an toàn, tham gia các hoạt động xã hội. Đồng thời, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong lứa tuổi này góp phần tăng diện bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng – biện pháp hữu hiệu, căn cơ để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo SK&ĐS