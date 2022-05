Làm gì để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ mắc bệnh viêm gan bí ẩn?

Những biện pháp phòng ngừa viêm gan bí ẩn là tạm thời nhưng giúp trẻ hạn chế nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm và đường hô hấp, tiêu hóa.

Câu hỏi Dịch viêm gan bí ẩn đang lây lan mạnh ở nhiều nước. Việt Nam chưa ghi nhận trẻ mắc bệnh này nhưng tôi vẫn khá lo lắng. Tôi nên làm gì để bảo vệ con trước làn sóng dịch viêm gan bí ẩn?

Bộ Y tế trả lời:

Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 7/5, toàn cầu đã ghi nhận hơn 300 trẻ mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 23 quốc gia thuộc khu vực châu Âu, châu Mỹ, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương. Trong đó, 9 trường hợp tử vong.

Bệnh xảy ra ở trẻ từ một tháng tuổi đến 16 tuổi, hầu hết bệnh nhi hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, một số trường hợp chuyển nặng, gần 10% các trường hợp phải ghép gan.

Theo WHO, ca bệnh có thể (ca bệnh giám sát) là những trẻ dưới 16 tuổi có biểu hiện viêm gan cấp tính (không do virus viêm gan A, B, C, D, E) với men gan tăng trên 500 IU/l (SGOT hoặc SGPT) và thời gian xuất hiện triệu chứng bắt đầu từ 1/10/2021 đến nay.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác gây ra viêm gan cấp tính ở trẻ em nêu trên vẫn chưa được xác định. Các cuộc điều tra và nghiên cứu về bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân đang được tiến hành.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp tạm thời phòng bệnh:

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường, che miệng khi hắt hơi

- Đảm bảo vệ sinh phòng bệnh cá nhân

- Phối hợp với ngành y tế để tiêm chủng an toàn vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh, trẻ dưới một tuổi đầy đủ, đúng lịch.

