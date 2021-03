Sâu răng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ não

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa nhiễm trùng nướu và đột quỵ, nhưng một nghiên cứu mới đây còn cho biết, sâu răng có thể làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ xuất huyết não.

Các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu từ 6.506 người không bị đột quỵ và theo dõi họ trong 30 năm. Trong 15 năm đầu, các nhà nghiên cứu nhận thấy, những người bị sâu răng tăng nguy cơ đột quỵ chảy máu não và nguy cơ này tiếp tục tăng lên đáng kể trong 15 năm tiếp theo. Cụ thể, trong nửa sau của giai đoạn nghiên cứu, những người bị sâu răng có nguy cơ đột quỵ chảy máu não cao gấp 4,5 lần so với những người không bị sâu răng (sau khi điều chỉnh theo độ tuổi, giới tính, chủng tộc và huyết áp cao).

Tiến sĩ Souvik Sen, Khoa thần kinh tại Đại học Nam Carolina, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở người về sâu răng và đột quỵ não. Trong khi chảy máu não (xuất huyết não) chỉ chiếm 10% đến 20% các ca đột quỵ, nhưng chúng gây tử vong nhiều hơn so với đột quỵ do thiếu máu cục bộ (đột quỵ xảy ra khi dòng máu chảy qua động mạch bị tắc nghẽn). Các bác sĩ có thể quản lý nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ bằng nhiều cách, nhưng các lựa chọn đối với chảy máu não bị hạn chế.

Theo TS Sen, nghiên cứu này đã gợi mở về cách chúng ta có thể giải quyết và ngăn ngừa dạng đột quỵ nguy hiểm này. TS Sen cho biết, bệnh nướu răng có thể do 20- 30 loại vi khuẩn khác nhau gây ra, nhưng sâu răng chủ yếu do Streptococcus mutans, mà loại vi khuẩn này đã được chứng minh trong các nghiên cứu trên động vật có liên quan đến chảy máu não.

Hiện các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu xem liệu thuốc kháng sinh hoặc các phương pháp điều trị sâu răng khác có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ trong não hay không.

TS Sen cho biết, chiến lược phòng ngừa đối với sâu răng là chăm sóc răng miệng thường xuyên. Cần điều trị tích cực những người mắc bệnh Streptococcus mutans trong giai đoạn đầu. Việc chăm sóc răng miệng không chỉ tốt cho sức khỏe của răng mà còn tốt cho sức khỏe của não bộ và trái tim của bạn.

