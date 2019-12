Thời điểm bắt buộc tiêm vắc-xin phòng uốn ván cho trẻ

Bà bầu không tiêm phòng uốn ván dễ gặp nguy cơ gì? Đối với các mẹ bầu, bệnh uốn ván gây ra do nhiễm vi khuẩn uốn ván trong lúc sinh nở, vi khuẩn vào theo đường sinh dục, gây uốn ván tử cung. Còn đối với trẻ nhỏ, vi trùng sẽ xâm nhập nơi cắt và buộc dây rốn dẫn đến nhiễm trùng rốn sơ sinh. Nhiều bà bầu ngần ngại tiêm ngừa uốn ván vì lo ngại vắc-xin này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi, tuy nhiên, các mẹ bầu có thể hoàn toàn yên tâm vì vắc-xin uốn ván được chứng minh vô hại với thai nhi. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tất cả phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản (có thai hoặc không có thai) đều cần được tiêm phòng uốn ván để tạo ra kháng thể giúp bảo vệ cả mẹ và bé trong trường hợp không may bị vi khuẩn uốn ván xâm nhập. Hiện nay, phần lớn phụ nữ mang thai chưa từng được tiêm vắc-xin uốn ván, do đó không có miễn dịch với bệnh. Vì vậy, tiêm phòng uốn ván là bước cực kỳ quan trọng để bảo vệ cả mẹ và bé. Trước khi tiêm vắc-xin phòng uốn ván, phụ nữ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn về thời điểm tiêm tốt nhất.