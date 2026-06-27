Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại Crimea

"Chính quyền đã thông qua sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp cấp vùng tại Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol", Sergey Aksyonov, lãnh đạo tỉnh Crimea, thông báo trên mạng xã hội hôm 26/6.

Ông nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép "giải quyết nhanh chóng các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo vận hành ổn định của tất cả lĩnh vực".

Ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên từ bể chứa ở Kerch, bán đảo Crimea sau vụ tập kích ngày 20/6. Ảnh: Reuters

Bán đảo Crimea, nơi Nga đã sáp nhập năm 2014, phải chật vật đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu và mất điện diện rộng, hệ quả từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Ukraine.

Trong tuyên bố được đăng ngày 25/6, ông Aksyonov thừa nhận Crimea đang trải qua "giai đoạn đầy thách thức" và "tình hình nhiên liệu" là bài toán nan giải nhất. Ông thêm rằng không thể tiết lộ cụ thể kế hoạch ứng phó, nhưng khẳng định "chúng tôi đang tích cực hành động".

Tỉnh trưởng Aksyonov cũng cho hay quân đội Nga không thể bảo vệ toàn vẹn cho bán đảo Crimea. "Đáng tiếc là hiện nay không có hệ thống phòng không nào trên thế giới đảm bảo an toàn, hiệu quả tuyệt đối", ông nói.

Bán đảo Crimea. Đồ họa: Telegraph

Quân đội Ukraine những tuần gần đây liên tiếp tập kích nhằm vào hệ thống hậu cần, cơ sở năng lượng và những mục tiêu ở bán đảo Crimea và khu vực Moskva giành được trong chiến sự, cũng như các vùng đô thị nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Kiev khẳng định đây là "lời đáp trả thích đáng" cho các đợt oanh tạc gần như hàng ngày của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25/6 tuyên bố phê duyệt chiến dịch "tập kích 40 ngày" do Cơ quan An ninh Ukraine đề xuất với mục tiêu gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột.

Theo AFP, Kyiv Independent