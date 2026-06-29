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Thế giới

Ông Putin thừa nhận Nga thiếu nhiên liệu do đòn tấn công của Ukraine

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Tổng thống Putin nói Nga đang gặp tình trạng "thiếu hụt nhất định" về nhiên liệu tại một số khu vực, sau hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine.

"Những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu nói chung và cơ sở hạ tầng năng lượng nói riêng đang gây ra khó khăn. Đó là chuyện hiển nhiên. Chúng tôi đã ghi nhận mức độ thiếu hụt nhất định, nhưng không đến mức nghiêm trọng", Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn được Công ty Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Toàn Nga công bố hôm 28/6.

Theo ông, nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là tăng cường năng lực phòng không và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt cho bán đảo Crimea. Giới chức Nga cũng cần nhanh chóng sửa chữa các cơ sở năng lượng và nhiên liệu để khắc phục vấn đề.

"Đã có những phương án rõ ràng nhằm bảo đảm nguồn cung bình thường và loại bỏ tình trạng thiếu hụt ngắn hạn", ông nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn tại Điện Kremlin ngày 28/6. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn tại Điện Kremlin ngày 28/6. Ảnh: AP

Tổng thống Putin cho rằng quân đội Ukraine đang rút lui trên toàn chiến tuyến và phải tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng, mục tiêu dân sự để cản bước tiến của lực lượng Nga.

"Những cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự không chỉ nhằm gây thiệt hại, mà còn đóng góp vào chiến dịch truyền thông của họ, nhằm mục đích gây ngờ vực và chia rẽ trong xã hội Nga. Phương Tây đã chọn cách làm ngơ trước tất cả những điều này, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt mới, bất hợp pháp lên chúng ta", ông nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước đó, Tổng thống Putin cam kết bảo đảm an ninh và vượt qua thách thức trong bối cảnh Ukraine gia tăng chiến dịch không kích vào lãnh thổ Nga.

"Chúng ta nhìn thấy, nhận thức rõ về những vấn đề đó và đang có biện pháp ứng phó. Đất nước Nga chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức đang phải đối mặt hiện nay, trong đó có những vụ khủng bố nhằm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng", người đứng đầu Điện Kremlin nói.

Vài giờ trước phát biểu của ông Putin, cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến một người thiệt mạng và gây hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu tại vùng Krasnodar, theo tỉnh trưởng Veniamin Kondratyev.

Bồn chứa dầu tại khu vực Moskva phát nổ trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine hôm 16/6. Ảnh: Meduza
Bồn chứa dầu tại khu vực Moskva phát nổ trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine hôm 16/6. Ảnh: Meduza

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là một phần trong "các chiến dịch làm suy yếu khả năng tiến hành chiến sự của Nga".

"Nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar, cách tiền tuyến khoảng 300 km, đã bị tấn công. Chúng tôi cũng đánh trúng nhà máy lọc dầu ở tỉnh Yaroslavl, cách biên giới Ukraine khoảng 700 km", ông Zelensky cho hay.

Một cuộc tập kích của Ukraine hồi tuần trước đã gây ra cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở đông nam Moskva, khiến vùng ngoại ô thủ đô chìm trong những cột khói đen dày đặc. Kiev cho rằng đây là hành động đáp trả chính đáng trước những đợt không kích gần như diễn ra hàng ngày của Nga "nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng năng lượng" của Ukraine trong chiến sự.

Giới chức tại Crimea hôm 26/6 ban bố tình trạng khẩn cấp do thiếu nhiên liệu và mất điện, sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào chuỗi hậu cần và cơ sở dầu mỏ tại khu vực. Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, động thái mà Ukraine và phương Tây cho rằng bất hợp pháp.

Theo TASS, AFP

vnexpress.net
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Tags:

#Putin #Nga #Ukraine #nhiên liệu #cơ sở hạ tầng #tấn công #chiến sự

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