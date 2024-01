Cá nhân rao bán, kinh doanh pháo hoa là vi phạm pháp luật

Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề, việc mua bán pháo hoa không gây tiếng nổ đang diễn ra công khai trên nhiều tài khoản mạng xã hội. Theo xác nhận của Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Trước nhu cầu mua, sử dụng pháo hoa của người dân tăng cao, nhiều cá nhân đã lợi dụng các hình thức để kinh doanh pháo trá hình, trong đó có việc công khai rao bán trên mạng xã hội. Theo xác nhận từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là những hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn mối nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe của con người, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các sản phẩm pháo hoa của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 thuộc Bộ Quốc phòng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo: Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa (căn cứ theo Điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP). Các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc Bộ Quốc phòng và các cá nhân kinh doanh pháo hoa là vi phạm quy định của pháp luật.

Người dân tuyệt đối không được mua pháo của các cơ quan, tổ chức không được phép kinh doanh, các cá nhân hoặc mua trên các trang mạng xã hội, pháo lậu, pháo không hóa đơn, không nguồn gốc, xuất xứ...

Quy định về sản xuất, kinh doanh pháo hoa được nêu rõ tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, trong đó quy định các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường (khoản 2 Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP).

Cách phân biệt pháo hoa và pháo nổ.

Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy, chữa cháy. Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn; chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Theo những quy định trên, cá nhân không được phép kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng mà chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo: Người dân không đăng tải, quảng cáo, giới thiệu, rao bán pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất khi chưa đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh pháo hoa theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Mạnh Hà - Đình Phú