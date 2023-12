Công an đề nghị rà soát các văn bản kiến nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng

Thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản” được các cơ quan báo chí đưa khách quan, kịp thời. Tuy nhiên, các thế lực chống phá đã cố tình đánh tráo bản chất vụ án, định hướng dư luận theo hướng tiêu cực, biến một vụ án hình sự được điều tra như một vụ “tấn công” mang màu sắc khác.