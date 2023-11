Hà Tĩnh giành giải nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc

Với hơn 80.000 tổ hòa giải được thành lập và hơn 500.000 hòa giải viên trên cả nước, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần thực chất trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, giảm bớt các vụ, việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Nhận thức sâu sắc vai trò, sự đóng góp quan trọng của đội ngũ hòa giải viên, những năm qua, việc bồi dưỡng kỹ năng, tăng cường năng lực cho đội ngũ này thông qua nhiều hoạt động khác nhau đã được các ngành, các cấp thực sự quan tâm. Trong đó, theo định kỳ 5 năm 1 lần, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc sẽ được tổ chức, tạo sân chơi bổ ích để các hòa giải viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và giao lưu. Năm 2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương quyết định tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV. Ban Tổ chức đã tổ chức 3 vòng thi khu vực để tìm ra 14 đội thi xuất sắc bước vào vòng thi toàn quốc, gồm đội thi hòa giải viên giỏi của các tỉnh, TP: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Ninh Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc. Ban Tổ chức mong muốn, Hội thi là đợt sinh hoạt văn hóa, pháp lý nhằm phổ biến đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống hằng ngày của người dân; tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên cả nước. Đặc biệt, đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.