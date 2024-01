Khởi tố “đầu nậu” chuyên bán ma tuý cho các con nghiện ở Can Lộc

Theo điều tra, ngoài lần mua ma túy để về bán lại bị cơ quan chức năng bắt quả tang, trước đó, Lê Đình Nhật (Can Lộc, Hà Tĩnh) còn bán ma túy cho nhiều đối tượng khác.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Lê Đình Nhật.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 7/1/2024, do có nhu cầu sử dụng chất ma túy và để bán ma túy cho người khác, Lê Đình Nhật (SN 1993, xã Phú Lộc, Can Lộc) đã liên lạc, gọi điện thoại cho đối tượng bán ma túy ở phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An để đặt mua ma túy dạng hồng phiến và dạng đá.

Sau khi mua được ma túy, Lê Đình Nhật lấy 2 viên hồng phiến ra sử dụng. Sau khi sử dụng ma túy xong, Nhật chia nhỏ số ma túy mua được thành 10 túi ni-lon chứa 37 viên hồng phiến và ma túy đá nhằm mục đích bán cho các con nghiện trên địa bàn.

Sau khi chia nhỏ số ma túy mua được, Nhật gói chặt số ma túy trong túi ni-lon rồi bỏ vào phía sau mặt nạ xe máy mang BKS 38C1-396.09 và điều khiển xe đi về.

Vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi trên đường về đến khu vực thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường thì Lê Đình Nhật bị Công an huyện Can Lộc bắt quả tang. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, số tang vật thu được của Nhật là Methamphetamin, khối lượng 3,8565 gam.

Công an huyện Can Lộc bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm 37 viên hồng phiến và ma túy đá.

Được biết, ngoài lần mua ma túy để về bán lại nêu trên, trước đó, Lê Đình Nhật còn bán ma túy cho nhiều đối tượng khác trên địa bàn huyện Can Lộc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Nhật về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hồng Nhung