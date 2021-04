Thị xã Hồng Lĩnh giải tỏa hành lang giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Sau hơn 20 ngày ra quân, lực lượng chức năng TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã giải tỏa gần 1.000 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Video: Lực lượng chức năng TX Hồng Lĩnh giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Thời gian qua, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang ATGT để cơi nới tường rào, mái che phục vụ sản xuất, kinh doanh, buôn bán diễn ra khá phổ biến ở thị xã Hồng Lĩnh, nhất là các tuyến đường: Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Đổng Chi…

Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và cảnh quan đô thị.

Các lực lượng chức năng TX Hồng Lĩnh giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại phường Đức Thuận.

Trước thực trạng đó, để bảo bảo hành lang giao thông ở các đoạn tuyến đường, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa, đô thị văn minh trên địa bàn, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong công tác chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Đội quản lý trật tự đô thị TX Hồng Lĩnh phối hợp các cơ quan, tổ chức đoàn thể địa phương tham gia giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang giao thông.

Ông Phan Xuân Hùng, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị, TX Hồng Lĩnh cho biết: Thị xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở, phòng chuyên môn, nhất là các gia đình sinh sống, kinh doanh 2 bên tuyến đường, tuyến phố... Trong quá trình triển khai, thị xã kết hợp vận động các hộ gia đình tự giác tháo dỡ, phá bỏ các công trình mái che, mái vẩy, bục bệ lên xuống, biển quảng cáo sai quy định.

Nhiều cá nhân không tự tháo dỡ, buộc lực lượng chức năng phải xử lý.

Thực hiện sự tuyên truyền, vận động của tổ trưởng tổ dân phố, gia đình ông Hồ Quốc Đăng ở tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận chủ động tháo dỡ hàng rào và những cây trồng, chậu cảnh trên vỉa hè rộng để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè trên đường Nguyễn Ái Quốc chạy qua trước cả nhà.

Ông Hồ Quốc Đăng chia sẻ: “Từ trước tới nay, tình trạng vi phạm hàng lang ATGT của người dân diễn ra trong thời gian khá dài, gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc lưu thông của người đi bộ và các phương tiện giao thông. Sau khi nghe phổ biến, tuyên truyền trên loa, đài và cấp chính quyền, tôi nhận thấy, việc tự giác tháo dỡ là một việc làm cần thiết. Sau khi tháo dỡ, vỉa hè đã thông thoáng tạo nên một diện mạo mới cho khu phố”.

Nhiều người dân sau khi nghe phổ biến, tuyên truyền đã tự giác tháo dỡ phần vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Được biết, sau hơn 20 ngày ra quân, lực lượng chức năng TX Hồng Lĩnh đã giải tỏa gần 1.000 trường hợp mái che, mái vảy, lều quán, ô che, điểm bán hàng trên hành lang giao thông thuộc các tuyến đường Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Đổng Chi.

Nhìn chung các hộ có tinh thần trách nhiệm chung trong công tác giải tỏa hành lang ATGT, có hơn 300 hộ tự tháo dỡ, tự cắt mái tôn.

Dù vỉa hè hẹp nhưng sau khi giải tỏa, tuyến đường Trần Phú, phường Nam Hồng trở nên thông thoáng...

Ông Hoàng Đức Đại - tổ dân phố 4, phường Nam Hồng cho biết: “Đây là việc cần làm để bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Trước đây, do một số hộ lấn chiếm nên hành lang, hè phố bị mất mỹ quan, người tham gia giao thông bị khuất tầm nhìn, không bảo đảm an toàn, nhưng sau một thời gian triển khai đã có những chuyển biến, đường hè thông thoáng”.

Trả lại vỉa hè cho người đi bộ, tạo cảnh quan và nâng cao ý thức của người dân về xây dựng văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn TX Hồng Lĩnh

Để đảm bảo trật tự đô thị và quản lý hiệu quả hành lang ATGT, không xảy ra trường hợp vi phạm mới hoặc tái vi phạm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Tôn Quang Ngọc cho biết, trong thời gian tới, thị xã tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Đồng thời, phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp phường, xã trong việc kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông đường bộ trên địa bàn các địa phương quản lý, phụ trách.

Nam Giang