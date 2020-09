Tiếp tục tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh Nghi Xuân, Can Lộc

Các em học sinh ở Nghi Xuân, Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa được trang bị kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội ngay khi bước vào năm học mới.

* Sáng 8/9, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Trường Tiểu học Xuân Giang tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, an ninh mạng và tệ nạn xã hội cho 641 học sinh trong toàn trường.

Học sinh tham gia buổi tuyên truyền trả lời các câu hỏi về kiến thức an toàn giao thông

Tại buổi tuyên truyền, 641 học sinh đã được cán bộ Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân Lê Minh Nho truyền đạt những thông tin khái quát về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện và trao đổi về kỹ năng tham gia giao thông đường bộ như: không dàn hàng ngang, không đậu xe giữa lòng đường, cách đội mũ bảo hiểm...

Cùng với đó, các em học sinh còn được nắm bắt quy định của luật giao thông đường bộ về độ tuổi đi xe máy điện, xe đạp điện, xe gắn máy, xử phạt hành chính khi vi phạm trật tự an toàn giao thông...

Cùng với nội dung trên, Công an huyện Nghi Xuân còn tuyên truyền, phổ biến những nội dung về an ninh mạng và thực trạng, nguyên nhân cũng như cách phòng tránh bạo lực học đường.

Sự tương tác giữa CSGT và học sinh giúp các em dễ nhớ các quy định...

Trong buổi tuyên truyền, các em học sinh không chỉ lắng nghe mà còn có sự tương tác, tích cực phát biểu, trả lời câu hỏi và trao đổi các vấn đề một cách sôi nổi, hào hứng.

641 học sinh còn được chiến sỹ Công an hướng dẫn cách nhận biết tín hiệu đèn khi tham gia giao thông

Theo Đội phó Đội CSGT Lê Minh Nho: “Sau lễ khai giảng, Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho 3 trường THPT trên địa bàn huyện Nghi Xuân với trên 4.500 lượt học sinh tham gia. Từ nay đến hết ngày 12/9, Đội CSGT Công an huyện sẽ hoàn tất công tác tuyên truyền Luật An toàn giao thông, an ninh mạng và tệ nạn xã hội cho tất cả 17/17 trường tiểu học trên địa bàn huyện Nghi Xuân”.

* Cũng trong sáng ngày 8/9, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Trường THPT Đồng Lộc tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội cho hơn 1.600 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Với phương pháp nói chuyện, trao đổi trực tiếp và những tình huống hỏi đáp dễ nhớ, dễ thuộc, các cán bộ tuyên truyền đã cung cấp cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường về tình hình tai nạn giao thông thời gian qua trên địa bàn cả nước, trong tỉnh và huyện Can Lộc; các những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng văn hoá giao thông.

Cán bộ CSGT giao lưu với học sinh...

Ngoài ra, các em học sinh còn được truyền đạt các kiến thức cơ bản về ma tuý, tác hại của ma tuý, các kỹ năng nhận diện, ứng phó với các tình huống khi bị rủ rê, lôi kéo hay bị uy hiếp sử dụng ma tuý…

... và giáo viên về các nội dung buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, Công an huyện Can Lộc đã trao tặng 20 mũ bảo hiểm cho các em học sinh nhà trường.

Hoài Nam - Anh Đức