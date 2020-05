Trộm tiền, vàng, ngoại tệ chia nhau tiêu xài, 2 đạo chích lĩnh 64 tháng tù

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Đình Luyện (SN 1989), trú tại xã Tùng Lộc (Can Lộc – Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.