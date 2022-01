Bắt quả tang 3 tàu giã cào khai thác trái phép trên vùng biển ở Nghi Xuân

Đồn Biên phòng Lạch Kèn vừa phát hiện, bắt quả tang 3 tàu cá khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Khoảng 4 giờ sáng 5/1, Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp với Tổ Đồng quản lý nghề cá số 2, số 3 xã Xuân Yên phát hiện tàu cá NA 0042 TS, công suất 270 CV do Trần Văn Thanh (SN 1977) trú tại xã Diễn Ngọc, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu đang sử dụng lưới giã cào để khai thác hải sản trái phép trên vùng biển xã Xuân Hội. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ chủ tàu.

Tiếp đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi và bắt giữ thêm tàu NA 80111 TS, công suất 270 CV do Nguyễn Văn Dũng (SN 1985) làm chủ và tàu cá NA 80086 TS, công suất 360CV do Vũ Văn Quỳnh (SN 1993) làm chủ (đều đến từ xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang đánh bắt bằng giã cào trái phép tại vùng biển xã Xuân Phổ.

Lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn và các cơ quan liên quan dẫn giải 3 phương tiện vi phạm về Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Nam