Công an TP Hà Tĩnh tóm gọn đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại 1 phòng trọ trên đường Vũ Quang thuộc phường Thạch Linh.

Đối tượng Lê Văn Trường tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong quá trình trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng trên địa bàn TP Hà Tĩnh tàng trữ trái phép chất ma túy và có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy. Các đối tượng thường xuyên tụ tập tại phòng trọ, đóng kín cửa để qua mắt những người xung quanh cũng như lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 16h50 phút ngày 11/7, tại một phòng trọ nằm trên đường Vũ Quang thuộc phường Thạch Linh, Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ: Lê Văn Trường (SN 1988, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) và Nguyễn Thị Thanh (SN 2002, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật lực lượng chức năng tìm thấy khi bắt giữ đối tượng Trường và Thanh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy bằng kim loại; 1 mẫu giấy bạc; 2 viên nén màu hồng có trọng lượng 0,1180 gam và túi nilon chứa chất bột màu trắng có trọng lượng 1.0029 gam. Theo lời khai của Lê Văn Trường thì 2 viên nén là ma túy dạng hồng phiến, chất bột màu trắng là ma túy dạng Heroine của Trường mua về để rủ bạn bè sử dụng.

Qua đấu tranh, xác định Trường là đối tượng có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” ra tù năm 2019. Để qua mắt lực lượng chức năng, Trường đã chuyển địa bàn hoạt động từ huyện Thạch Hà vào TP Hà Tĩnh.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đang lập hồ sơ khởi tố và tiến hành xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

V.V