Đấu tranh với đối tượng tàng trữ ma tuý, phát hiện thêm hành vi trộm cắp

Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Vinh (SN 1987, trú thôn Phú Hương, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Đinh Văn Vinh tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 27/3/2022, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an thị trấn Hương Khê thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến khoảng 10h cùng ngày, khi tổ công tác đang tuần tra tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê thì phát hiện Đinh Văn Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định Đinh Văn Vinh có mang theo trên người 0,2932 gam ma tuý nên đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định ngoài hành vi phạm tội nêu trên, trong một thời gian ngắn, Đinh Văn Vinh đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hương Khê.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Hoành Sơn