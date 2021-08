Hà Tĩnh: “Lách” chốt kiểm soát ở Nghi Xuân, người đàn ông bị xử phạt 5 triệu đồng

UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa xử phạt 1 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 số 2 thuộc TDP 1, thị trấn Xuân An.

Ngày 27/8/2021, UBND huyện Nghi Xuân ra quyết định số 3285/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.T (SN 1973, trú tại khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) là lao động tự do đang làm việc tại thị trấn Xuân An. Ông N.V.T bị xử phạt với số tiền 5 triệu đồng theo Khoản 2, điều 14, Nghị định 117/2020/NQ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính Phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 17/8/2021, Công an thị trấn Xuân An nhận được thông tin có một trường hợp chạy xe máy bằng đường “tiểu mạch” để tránh chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 số 2 thuộc TDP 1, thị trấn Xuân An. Công an thị trấn Xuân An sau đó đã xác minh và mời người này (ông N.V.T) về trụ sở để làm việc.

Tại Cơ quan Công an, N.V.T lý giải do xe máy hết xăng nhưng biết thị trấn đã bị phong toả nên “chạy liều” vào cây xăng thuộc địa phận xã Xuân Lĩnh để đổ xăng.

Hoài Nam