Hà Tĩnh: Phạt 4 triệu đồng một cá nhân viết đơn kiến nghị có nội dung vu khống chính quyền

Bà L.T.K (SN 1961), trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan công an xử phạt 4 triệu đồng vì hành vi viết, gửi đơn kiến nghị, tố cáo có nội dung vu khống, xúc phạm đến uy tín, danh dự của chính quyền huyện Can Lộc

Trước đó, vào ngày 5/8/2022, Huyện ủy, UBND, Phòng Tài Nguyên - Môi trường huyện Can Lộc đồng thời nhận được đơn kiến nghị, tố cáo của bà L.T.K (SN 1961), trú tại thôn Đình Cương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc.

Nội dung đơn kiến nghị tố cáo chị gái của mình đã lợi dụng khi bố mẹ không minh mẫn để làm bìa đất sang tên cho chị gái. Tuy nhiên, khi làm việc với chính quyền địa phương, bà K. không đưa ra được căn cứ chứng minh sự việc trên.

Công an huyện làm việc với bà L.T.K. để xác minh làm rõ các nội dung mà bà K. đã vu khống, xúc phạm uy tín của chính quyền huyện Can Lộc.

Mặc dù trước đó, đơn thư của bà L.T.K đã được UBND xã Trung Lộc trả lời, nhưng bà K. không đồng ý với kết quả giải quyết của địa phương nên vẫn liên tục có đơn thư. Trong đơn thư, bà L.T.K đã có nhiều ngôn từ chửi bới, vu khống, xúc phạm đến uy tín của chính quyền xã Trung Lộc và huyện Can Lộc.

Công an huyện đã tiến hành làm việc với bà L.T.K để xác minh, làm rõ các nội dung mà bà K. đã vu khống, xúc phạm làm mất uy tín của chính quyền huyện Can Lộc.

Tại buổi làm việc, bà K. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an huyện Can Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng đối với bà L.T.K về hành vi viết, gửi đơn kiến nghị, tố cáo có nội dung vu khống, xúc phạm đến uy tín, danh dự của chính quyền huyện Can Lộc (theo điểm i, khoản 4, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình).

Anh Thư - Ngọc Hùng