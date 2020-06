Mua ma túy để dùng dần, 8X ở Nghi Xuân nhận 27 tháng tù giam

Với hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, Nguyễn Hải Nam (SN 1989) - đối tượng nghiện ma túy trú tại xã Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phải nhận bản án 27 tháng tù giam.

Bản án do Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân tuyên vào chiều 17/6.

Nguyễn Hải Nam tại phiên tòa xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Khoảng 16 giờ ngày 16/01/2020, Nguyễn Hải Nam thuê xe ôm chở đến khu vực bến xe cũ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An mua của một người đàn ông không quen biết 8 gói methamphetamine có khối lượng 0,7778g với giá 1.000.000 đồng với mục đích để dùng dần.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, trong khi Nam đang thu giấu gói ma túy trong người thì bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân phát hiện bắt giữ. Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/1/2020 đến nay tại trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phiên tòa, Hải Nam thừa nhận là đối tượng nghiện ma túy nên mua về để dùng dần. Tòa án nhân dân Nghi Xuân tuyên phạt Nguyễn Hải Nam 27 tháng tù giam

Toàn cảnh phiên xét xử Nguyễn Hải Nam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Trước đó, ngày 23/9/2010, Nguyễn Hải Nam đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”; ngày 4/10/2018, Hải Nam bị Công an huyện Nghi Xuân phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy, tổng mức phạt tiền 2.250.000 đồng.

