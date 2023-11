Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo người dân Cẩm Xuyên

Công an xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn giả danh công an hết sức tinh vi.

Sáng ngày 8/11, bà N.T.V. (SN 1959, thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) nhận được cuộc từ số điện thoại lạ. Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an và thông báo Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP Hà Nội đang điều tra đường dây buôn bán ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam; trong đó, số căn cước công dân của bà V. bị rò rỉ và bà đang liên quan đến đường dây này.

Bà N.T.V. trình báo với Công an xã Cẩm Bình về vụ việc lừa đảo

Đối tượng yêu cầu bà V. trang bị smartphone kèm một sim mới để tiện liên lạc (điện thoại bà V. đang dùng không thể vào mạng internet). Đồng thời, đối tượng cũng yêu cầu bà chuẩn bị 50 triệu đồng để nộp vào tài khoản công an nhằm phục vụ quá trình điều tra xác minh và phải tuyệt đối giữ bí mật.

Nghe những lời đe dọa, câu dẫn của đối tượng, bà N.T.V. đã ra cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn mua 1 chiếc smartphone và sim mới. Quá trình kết nối với đối tượng qua zalo, bà V. thấy đối tượng mặc đồng phục công an, phòng làm việc bố trí như ở trụ sở công an nên đã ra ngân hàng để rút tiền nộp cho đối tượng.

Khoảng 16h cùng ngày, trên đường ra ngân hàng rút tiền, bà V. chợt nhớ đến thông tin Công an xã Cẩm Bình cảnh báo trên loa phát thanh về thủ đoạn giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, bà V. rẽ vào trụ sở Công an xã để trình báo, nhờ vậy đã không mất oan 50 triệu đồng.

Hiện nay, Công an xã Cẩm Bình tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền qua loa phát thanh, qua các cuộc họp thôn... để nâng cao cảnh giác cho Nhân dân đối với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tải sản.

P.T