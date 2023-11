“Nói chuyện” bằng nắm đấm, lĩnh 24 tháng tù giam

Với hành vi cố ý gây thương tích, Nguyễn Quốc Diện (SN 1990, thôn Kim Sơn, xã Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị Toà án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Sáng 21/11, Toà án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên toà xét xử đối với Nguyễn Quốc Diện về tội “Cố ý gây thương tích”

Theo cáo trạng, vào khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 6/7/2023, ông Nguyễn Quốc Tân (SN 1959, trú tại thôn Kim Sơn, xã Sơn Ninh) là bố của Diện đang dọn dẹp ở khu đất Bàu Lùng thuộc thôn Kim Sơn thì xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Mậu An (SN 1975, trú cùng thôn) về việc tranh chấp đất đai.

Nghe 2 người to tiếng, Nguyễn Quốc Diện ở gần đấy đã đi đến tranh cãi với ông An. Mâu thuẫn lên cao, Nguyễn Quốc Diện dùng tay phải đấm liên tiếp vào mặt làm ông An bị thương phải nhập viện tại Trung tâm Y tế Hương Sơn. Kết quả giám định cho thấy, ông Nguyễn Mậu An bị tổn hại sức khoẻ 15%.

Tại phiên tòa, Nguyễn Quốc Diện thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt Nguyễn Quốc Diện 24 tháng tù giam, buộc bồi thường cho bị hại số tiền gần 35 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 23/8/2016, Nguyễn Quốc Diện bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hoài Nam - Cảnh Hoàng