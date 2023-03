5 dấu hiệu của người dễ gặp may mắn

Nhiều người hay ghen tị với vận may của người khác và phàn nàn về sự kém may mắn của bản thân. Vậy may mắn là gì và đến bằng cách nào?

Giáo sư Tina Zeiliger của Đại học Stanford (Mỹ) trong một bài phát biểu đã đưa ra quan điểm: “May mắn dường như do”cơ hội“tạo ra. Tuy nhiên”cơ hội“lại nằm trong tầm tay mỗi người.”

Qua nhiều năm nghiên cứu, giáo sư phát hiện ra 5 dấu hiệu của người sắp gặp may mà ai cũng có thể nắm bắt được.

Mạnh dạn thử sức, nhảy ra khỏi vùng an toàn

Trong tâm lý học có “hiệu ứng chậu hoa” chỉ người đã sống trong vùng an toàn quá lâu, đánh mất khát vọng vươn ra bên ngoài. Thậm chí có người còn “tự cắt bớt gốc rễ” đang phát triển của mình để tiếp tục sống trong chậu hoa chật hẹp.

Hài lòng với hiện tại, không còn nỗ lực phấn đấu, tâm trí và sự trưởng thành của bạn sẽ mãi chỉ đóng khung trong một giới hạn. Chỉ can đảm thoát ra khỏi vùng an toàn, bạn mới có thể đương đầu với cuộc sống luôn thay đổi.

Nghê Bình là người dẫn chương trình nổi tiếng của Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại Nhà hát kịch Sơn Đông và tham gia một số bộ phim nên cũng có chút tiếng tăm. 9 năm trôi qua, cùng với tuổi tác, cơ hội diễn xuất của Nghê Bình ngày càng ít đi. Nếu bám trụ ở nhà hát, nữ diễn viên vẫn có cuộc sống thoải mái nhưng cô quyết định từ bỏ nghề diễn viên để lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình.

Năm 1988, một mình Nghê Bình đến Bắc Kinh xin làm người dẫn chương trình thực tập của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Hai năm đầu, cô dành để học việc. Năm 1991, Nghê Bình lần đầu được dẫn chương trình Gala Tết và tiếp tục phụ trách chương trình Tết lớn nhất của đài trong 13 năm tiếp theo.

“Nhiều người nói là may mắn nhưng quả thực là tôi đã dũng cảm bứt phá. Nếu không chủ động thì dù cơ hội hiển hiện trước mặt cũng chẳng thể nắm bắt được”, cô nói.

May mắn không từ trên trời rơi xuống mà phải trải qua sự nỗ lực và bền bỉ phấn đấu. Ảnh minh họa: zhihu

Cải thiện mối quan hệ với người khác và học cách biết ơn

Những năm 50 của thế kỷ trước, tại một khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, Brazil có một cậu bé rất yêu thích bóng đá. Vì nhà nghèo không đủ tiền mua bóng, cậu thường dùng những vỏ chai nước ngọt thay thế.

Một ngày, có một huấn luyện viên đi ngang qua thấy cậu bé chơi giỏi nên tặng một quả bóng. Giáng sinh năm đó, từ sáng sớm, cậu bé đã chạy tới vườn hoa trước nhà vị huấn luyện viên, tự tay đào một cái hố thật to.

“Thưa thầy, Giáng sinh đã đến. Vì con không có tiền mua quà nên con đào cái hố này cho cây thông Noel của thầy”, cậu bé trả lời trước sự ngạc nhiên của vị huấn luyện viên. Nghe xong, người này kéo cậu bé lên khỏi hố và nói: “Tôi đã nhận được món quà tuyệt vời nhất trên thế giới ngày hôm nay, hãy đến sân tập của tôi vào ngày mai”.

Ba năm sau, chàng trai 17 tuổi đã dẫn dắt đội tuyển Brazil lần đầu giành cúp vàng tại World Cup 1958. Cậu bé đó là Pele. Từ khi còn là cậu bé, Pele đã dùng lòng biết ơn và sự chân thành để đổi lại sự tử tế của vị huấn luyện viên và đã được đền đáp.

Nhà biên kịch huyền thoại người Nhật Miyazaki Hayao từng nói: “Giữa biển người rộng lớn, chẳng có cuộc đời của ai mãi thuận buồm xuôi gió, nhưng với một trái tim biết ơn, bạn sẽ có thể có được tình yêu và hạnh phúc cả đời”.

May mắn lớn nhất của đời người là có người giúp leo lên một ngọn núi cao hơn và dẫn đến một sân khấu rộng hơn. Vận may là sự tích lũy nhân phẩm, để được việc, trước tiên cần học cách biết ơn người khác.

Nâng cao nhận thức và giữ tư duy mở

Nhà tâm lý học người Mỹ Granville Stanley Hall từng nói đến một khái niệm “căn phòng kén thông tin”. Theo đó, nếu một người phong tỏa hoàn toàn thông tin bên ngoài và chỉ có thể chấp nhận một quan điểm duy nhất, người này sẽ chỉ quấn lấy mình ngày càng chặt hơn như tằm kén và sẽ chẳng thể di chuyển dù chỉ vài cm.

Bởi vậy, thứ khiến bạn dậm chân tại chỗ không phải thiếu may mắn mà chính là sự bảo thủ của bản thân. Chỉ bằng cách giữ một tâm trí cởi mở và không ngừng mở rộng giới hạn của mình, may mắn mới có thể mỉm cười với bạn.

Kiểm soát cảm xúc và giữ bình tĩnh

Trong đời thường sẽ có người vô tình đụng phải ai đó lập tức sẽ chửi tục nói bậy. Có chút xích mích lập tức sắc mặt thay đổi, ngữ khí bất hòa. Những người này chỉ cần gặp chút rắc rối là chuyện bé xé ra to và không ngừng gieo rắc cảm xúc tiêu cực.

Trong tâm lý học, định luật mang tên Festinger nói 10% cuộc đời bạn là những gì xảy ra, 90% còn lại là cách bạn phản ứng với những gì xảy ra với mình.

Cuộc sống giống như một trận đấu quyền anh, chỉ học cách bình tĩnh, ta mới có thể giải quyết mọi rắc rối rõ ràng và trật tự. May mắn của một người ẩn chứa trong cách phản ứng của người đó trước những rắc rối.

Từ bỏ suy nghĩ ăn may, chấm dứt tư duy "Thế là được rồi"

Tác giả Tom Connellan có một cuốn sách mang tên “Quy tắc 1%”. Trong sách có nhân vật tên Jim là huấn luyện viên bóng rổ. Để nâng cao thành tích của đội, anh dồn nhiều tâm sức để phân tích kết quả các trận đấu.

Trong kết luận cuối cùng, Jim khiến nhiều người ngạc nhiên: “Trong bất kỳ cuộc thi nào, sự khác biệt trung bình giữa vị trí thứ nhất và thứ 4 (huy chương vàng so với không có huy chương) luôn là 1%. Đại đa số những người thua cuộc thường chỉ thua ở 1%. Và nhiều chiến thắng tưởng chừng như có được nhờ may mắn, chẳng hạn như chiến thắng vào giây cuối cùng, thực ra là do làm tốt từng 1%. Cuộc sống cũng giống như trận bóng, mọi chi tiết đều là chìa khóa của thành công hay thất bại”.

Ludwig Mies van der Rohe là một kiến trúc sư nổi tiếng của Mỹ. Khi được hỏi có thể mô tả lý do thành công chỉ trong một câu, vị này đáp: “Mọi điều tuyệt vời đều được ẩn chứa trong các chi tiết”. Trong sự nghiệp của mình, chi tiết là nguyên tắc cao nhất mà ông đề cao. Những chỗ đồng nghiệp thấy “thế là được rồi”, ông lại phải nghiên cứu, chỉnh sửa cho đến khi hài lòng 100%.

Khi thiết kế Nhà hát quốc gia Đức, Ludwig Mies van der Rohe đã dành nhiều tháng để đo khoảng cách từng vị trí ghế ngồi. Dựa trên dữ liệu thu được, ông xác định hướng, kích thước và độ nghiêng của từng ghế để đạt được hiệu quả nghe nhìn tốt nhất. Chính vì tỉ mỉ đến từng chi tiết đã khiến tác phẩm của ông trở nên hoàn hảo hơn.

Dù làm gì, hãy nghiêm túc từ những việc nhỏ nhất. Chỉ bằng cách làm từng bước một, ta mới có được một tác phẩm hoàn thiện. Nên từ bỏ tư duy đại khái, “thế thôi là được rồi”, rất có thể bạn sẽ tìm thấy những cơ hội khác nhau ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Theo Trang Vy/VNE