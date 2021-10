Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên dự báo từ đêm 21/10 đến ngày 22/10, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông (trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh). Dự báo lượng mưa đợt này khu vực phía Tây và phía Bắc tỉnh 50 - 100mm, đồng bằng ven biển phía Nam của tỉnh như: TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh 100 - 200mm. Gió Bắc đến Đông Bắc trong đất liền cấp 3; ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 19 độ C.